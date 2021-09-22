Учительница из Ржева переехала в дагестанский аул и не жалеет

Аул, в котором вот уже два года живет и работает 43-летняя Надежда Фролова, находится высоко в горах Дагестана. Именно там, в Агвали, она обрела дом, работу, друзей и новую веру.

- Конечно, я переживала. Я ведь не знала никого, да и до этого о Дагестане лишь книги читала. Восхищалась природой, с любовью описываемой Расулом Гамзатовым. Горы меня манили. Но я и подумать не могла, что так круто поменяю жизнь. И ничуть не жалею! - признается сегодня Надежда.

Когда-то она преподавала английский язык в колледже Ржева. После развода осталась одна с двумя детьми. А когда сыновья увлеклись единоборствами, их мама также начала смотреть поединки и даже стала поклонницей Хабиба Нурмагомедова. За его успехами Надежда стала следить в соцсетях. И все же самым главным мотивом для переезда стали слова младшего сына: "Хочу быть таким, как Хабиб!" Надежда написала письмо в министерство образования Дагестана. Оказалось, в республике как раз не хватает учителей английского языка, а вакансия есть в Цумадинском районе, откуда родом Нурмагомедовы.

Фролова приехала в Дагестан по программе "Земский учитель". За работу в высокогорье ей полагался один миллион рублей. По правилам отработать по программе нужно минимум пять лет в одном населенном пункте. И именно там можно купить жилье. Но миллион был, а вот свободной недвижимости в горах нет. Однако школа не оставила русскую учительницу на улице. Вместе с сыновьями ее поселили в пришкольном интернате. А вскоре на продажу в Агвали выставили двухэтажный дом. Подъемных денег как раз хватило.

- Теперь у меня есть большой дом площадью 200 квадратных метров. С веранды открывается прекрасный вид на горы, которые я просто обожаю. В небе я часто вижу парящих орлов и испытываю необыкновенные чувства. А еще понимаю, что каждый человек сам творец своей жизни, своего счастья и судьбы, - уверена учительница.

Было ли мне трудно? Конечно. Не жалею ли я о своем решении переехать? Однозначно нет!

Цумадинский район находится в высокогорье, часах в четырех езды от Махачкалы. "Цумада" в переводе с аварского означает "орлиный край". И это не случайно. В высокогорном районе водятся редкие пернатые хищники.

Агвали расположено в прямом смысле выше облаков. А школа там очень большая и современная, обустроенная по последнему слову техники - в ней учатся 800 учеников. Детей много, а вот учителей не хватает, особенно молодых. Средний возраст педагогов 53 года. Самой пожилой учительнице уже за 80...

Большое внимание в школе уделяется физическому развитию детей. Все мальчишки из села мечтают стать такими, как Хабиб Нурмагомедов. А каждое утро здесь начинается с гимна России и обязательной общей зарядки на площади перед школой.

- Моя жизнь за это время очень изменилась. У меня свой дом, любимая работа. Я изучаю Коран, учу аварский язык. У меня полностью поменялся круг общения, появилось много новых друзей и знакомых. А еще я научилась готовить национальные блюда: аварский хинкал, чуду, вкуснейшую халву и многое другое. Я всегда рада гостям, - улыбается гостеприимная хозяйка.

Для младшего сына Надежды, Виктора, переезд в Дагестан превратился в увлекательное приключение. Он легко влился в детский коллектив, занимается спортом и уже немного понимает аварскую речь. Старший, Леонид, решил остаться у бабушки в Подмосковье. Сама Надежда о том, что когда-то решила переехать в горы, ничуть не жалеет. Теперь в ее гардеробе лишь платья до пола и хиджабы. А с появлением собственных квадратных метров она стала еще и завидной невестой, на которую заглядываются горцы. Но свою вторую половину она пока не встретила.

- Было ли мне трудно? Конечно. Не жалею ли я о своем решении переехать? Однозначно нет! И дело совсем не в Дагестане. Здесь такая же жизнь, как и везде. Все люди разные, но на моем пути светлых, добрых, хороших, мудрых и справедливых оказывается намного больше, чем плохих, - говорит Надежда.

К русской учительнице в Агвали относятся очень уважительно. Вспоминают о прежних учителях русского языка и литературы Людмиле Тютиной и Валентине Козловой. Надежда Фролова обещает быть не хуже коллег и сделать все, чтобы ее ученики хорошо знали английский.