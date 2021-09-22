В Дагестане задержали владельца гостиницы, в которой погибли люди

В рамках расследования уголовного дела о гибели трех человек на пожаре в гостинице Хасавюрта задержан 47-летний владелец гостиницы. Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.

Напомним, 21 сентября около четырех часов утра произошло возгорание в хасавюртовской гостинице, расположенной на углу улиц Датуева и Грозненская. В результате происшествия двое мужчин скончались на месте, еще шесть человек были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Один из пострадавших умер уже в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в следственном ведомстве.