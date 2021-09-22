В Осетии нашли цех разлива алкоголя с этикетками известных брендов

В Ардонском районе Республики Северная Осетия - Алания трое сотрудников полиции совместно с коллегами из окружного Росалкогольрегулирования пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории складских помещений, расположенных в промышленной зоне города Ардона, полицейские обнаружили кустарную линию разлива: две емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 2680 литров, более пяти тысяч бутылок немаркированной готовой продукции с этикетками известных брендов, а также стеклотару и комплектующие.

Правоохранители установили причастного к противоправному деянию. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ.

Нелегальную спиртосодержащую жидкость, алкогольную продукцию, оборудование и комплектующие предметы вывезли в АО "Росспиртпром" на досудебное хранение.