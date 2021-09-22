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22.09.2021 09:29
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе при пожаре в девятиэтажке погибли три человека

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)

В девятиэтажном многоквартирном доме в Ставрополе произошел пожар. Приехавшие на место спасатели обнаружили тела погибших, сообщили "РГ" в управлении МЧС России по краю.

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Инцидент произошел ночью на улице Тухачевского. Огонь вспыхнул на последнем 10 этаже. Прибывшие пожарные были вынуждены вскрыть входную дверь, чтобы попасть внутрь.

Спустя примерно час огонь удалось потушить. Были эвакуированы 20 человек. В горевшей квартире обнаружены тела трех погибших.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства случившегося уточняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

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