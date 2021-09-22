В Ставрополе при пожаре в девятиэтажке погибли три человека

В девятиэтажном многоквартирном доме в Ставрополе произошел пожар. Приехавшие на место спасатели обнаружили тела погибших, сообщили "РГ" в управлении МЧС России по краю.

Инцидент произошел ночью на улице Тухачевского. Огонь вспыхнул на последнем 10 этаже. Прибывшие пожарные были вынуждены вскрыть входную дверь, чтобы попасть внутрь.

Спустя примерно час огонь удалось потушить. Были эвакуированы 20 человек. В горевшей квартире обнаружены тела трех погибших.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства случившегося уточняются.