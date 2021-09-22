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22.09.2021,  
09:39
Текст:  Светлана Цыганкова

АПЛ "Ленинский комсомол" прибыла в Санкт-Петербург

Фото: Пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа" Фото: Пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа"
Фото: Пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа"

Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" прибыла в Санкт-Петербург. После реставрации она будет размещена в Музее военно-морской славы Кронштадта.

Фото: Юрий Смитюк/РИА Новости
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В Петербурге специалисты проведут операцию по выводу лодки из плавучего дока "Свияга". Потом на ней проведут реставрационные работы и субмарину превратят в музей. "Ленинский комсомол" станет центральным экспонатом туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Его откроют после 2023 года.

Как сообщает РИА Новости, уже сейчас работают над проектом музеефикации подводной лодки. Кроме того, необходимо подготовить бетонное опорное основание под К-3 в Музее военно-морской славы, организовать затягивание субмарины в здание. После этого проведут восстановительные работы по легкому корпусу и внутренней части.

"РГ" уже писала о том, что подлодку "Ленинский комсомол" освободили от понтонов СПП-200, демонтировали гидроакустический комплекс и кормовой вертикальный стабилизатор. В Северную столицу ее доставили на борту дока Главного управления глубоководных исследований ВМФ России "Свияга".

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка.Заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Служила на Северном флоте. В 1991 году была выведена из его состава.

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Фото: АrmymediaBg / youtube.com
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