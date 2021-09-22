Мурманская область привлекает все больше инвесторов

Мурманская область окончательно зарекомендовала себя как место притяжения крупных инвестиций. Общее число резидентов АЗРФ от Мурманской области достигло 76. По их количеству Заполярье стало лидером среди арктических регионов.

Напомним, недавно исполнился год с момента вступления в силу пакета федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации - это знаковое событие произошло 28 августа 2020 года.

- Общий объем инвестиций составит 91 миллиард рублей, а еще месяц назад был 80 миллиардов. При этом порядка семи миллиардов уже вложены, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Недавно в число арктических резидентов влилось АО "Аврора Логистика" с проектом по созданию в Мурманске комплексной базы обеспечения для обслуживания шельфовых Арктических проектов. Воплощение в жизнь этого проекта будет способствовать развитию береговой инфраструктуры Кольского залива, повышению надежности снабжения проектов разведки и добычи углеводородов на Арктическом шельфе, развитию транспортно-логистического потенциала и привлекательности размещения нефтесервисных и смежных производств.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

- Это еще один крупный проект, который будет реализован с государственной поддержкой, - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. - Инвестиции более 2,3 миллиардов рублей, будет создано 91 новое рабочее место. Руководство компании планирует реализовать проект до октября 2023 года и выйти на мощность 1 миллион тонн грузов.

Еще один проект, который будет актуален для всех, кто пользуется авиатранспортом, реализует ПАО "Аэропорт Мурманск". С использованием преференций для резидентов Арктической зоны РФ предполагается спроектировать и построить новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий взамен современного устаревшего здания аэропорта. Согласно расчетам, новый аэровокзал обеспечит пропускную способность до 400 пассажиров в час и свыше миллиона - в год. Комплекс будет построен с правой стороны от ныне существующего здания аэровокзала и оснащен "рукавами" для посадки и высадки пассажиров, что имеет особое значение для региона с суровым северным климатом. Дизайнерское решение фасада воплощает в себе образ Хибинских гор, подсвеченных полярным сиянием. Ввести объект планируется летом 2023 года.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Эффективным средством привлечения инвесторов в Заполярье стала территория опережающего развития "Столица Арктики", образованная в мае 2020 года. В сентябре 2021 года в ТОР зарегистрированы 9 резидентов, реализующих проекты с общим объемом заявленных инвестиций в 96,8 миллиардов рублей. Из них 55 миллиардов уже вложено, налоговая отдача от инвестиций за первый год составила 2 миллиарда рублей. Напомним, ее первым резидентом стала компания "НОВАТЭК-Мурманск" с проектом по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

- Данных по налоговым поступлениям на сентябрь 2021 года еще нет, но уже уплаченные 2 миллиарда - очень серьезные средства, - подчеркнул Андрей Чибис. - К примеру, строящаяся новая школа в Североморске стоит 1,2 миллиарда рублей, построенный в Коле бассейн - 248,4 миллионов. То есть НДФЛ от рабочих в Белокаменке - это почти две школы, восемь бассейнов или бюджет региональной дорожной ремонтной кампании на 2,5 года.

Инвестиционный портфель Мурманской области включает в себя 141 проект, в рамках которых суммарный объем инвестиций составит 658 миллиардов рублей. На эти средства будут созданы почти 25 тысяч новых рабочих мест для северян. За ближайшие 10 лет ожидается порядка 257 миллиардов налоговых поступлений. Большая часть проектов инвестиционного портфеля будет реализована резидентами преференциальных режимов Арктической зоны и ТОР "Столица Арктики".