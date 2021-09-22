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22.09.2021 16:36
Рубрика: Общество

Мурманские поисковики восстановили памятник погибшим бойцам

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 217(8568)
Памятник погибшим в годы войны солдатам и морским пехотинцам планировалось установить больше полувека назад. Но удалось - только сейчас.
Памятник погибшим на высоте 258,3 собрали из осколков. Фото: Архив Александра Нуженкова Памятник погибшим на высоте 258,3 собрали из осколков. Фото: Архив Александра Нуженкова
Памятник погибшим на высоте 258,3 собрали из осколков. Фото: Архив Александра Нуженкова

Монумент должен был увековечить память воинов, штурмовавших одну из самых кровавых высот - 258,3, которая находится недалеко от 79-го километра автодороги Мурманск - Печенга. Возле этой высоты зимой 1941 года защитники Заполярья потеряли 1156 человек убитыми, 2235 ранеными и пропавшими без вести.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
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Но памятники, как выяснилось, тоже погибают. По рассказу поисковика Александра Нуженкова, 11 лет назад недалеко от пограничного поста возле Титовки поисковики обнаружили старое захоронение 1942 года. Чтобы облагородить могилы, они решили воспользоваться песком из старого карьера, который находился рядом. И нашли в песке фрагменты старого памятника. Александр потратил пять дней, чтобы откопать две разбитые фигуры - бойца в плащ-палатке с винтовкой и коленопреклоненного матроса со знаменем.

- Как рассказал мне Михаил Орешета, один из основателей поискового движения в Мурманской области, в 1958 году этот памятник везли для установки в поселок Титовка, - сообщил председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский. - Но тогда здесь не было асфальтовых дорог. Случилась авария - машина перевернулась. Фигуры солдата и матроса оказались разбиты, их решили не восстанавливать и закопали.

Спустя десятилетия после произошедшего памятник было решено восстановить. Извлеченные из карьера разбитые фигуры погрузили в машину краном и увезли в город Полярный. Усилиями Константина Добровольского и его товарищей через несколько лет монумент был возрожден. Его поставили возле высоты, за которую было отдано столько жизней.

- Солдат и матрос смотрят на высоту, которую им предстоит штурмовать, - говорит Константин Добровольский. - Памятник будет огражден морскими цепями, а рядом мы планируем поставить мраморную плиту и перечислить на ней названия всех поисковых отрядов Мурманской области, которые когда-либо занимались поиском погибших бойцов.

Справка "РГ"

Высоту 258,3 немцы заняли 14 июля 1941 года. В июле-августе ее безуспешно штурмовали батальоны 95-го и 205-го стрелковых полков Красной армии. Противник построил здесь мощный опорный пункт. Ночью 21 декабря высоту вновь попытались взять батальоны 52-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта и 12-й бригады морской пехоты Северного флота. В течение 11 суток высота переходила из рук в руки. Первого января 1942 года враг снова овладел высотой и не покидал ее до октября 1944-го, когда в ходе Петсамо-Киркенесской операции наши войска не освободили Заполярье. Опасаясь окружения, немецкие горные егеря оставили высоту без боя.

Части памятника пролежалив земле около полувека. Фото: Архив Константина Добровольского
Прямая речь

Из интервью Льва Журина, ветерана Великой Отечественной войны, одного из организаторов поискового движения в Мурманской области

"Когда в 1959 году впервые попал на эту высоту, стало жутко: нигде не видел столько костей человеческих. И все это были кости наших солдат... Надо было что-то делать. Уговорил съездить со мной комсорга 35-го судоремонтного завода. Он-то и организовал своих ребят. Они собирали останки солдат. Обратился в облвоенкомат, чтобы помогли захоронить, а мне заявили: "Наши все захоронены". Мои доказательства всерьез не воспринимались. Видел, что моя поисковая работа раздражает партийные органы. Для них война давно кончилась. Для меня - нет. Я считал, что война продолжается, пока не погребены ее солдаты. Порой так тяжело было от непонимания, травли, что руки хотелось на себя наложить..."

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