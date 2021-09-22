Национальный музей Карелии представил свои первые экспонаты

Национальный музей Карелии отмечает свое 150-летие выставкой "Первые предметы". Здесь представлено начало коллекции первого Олонецкого естественно-промышленного и историко-этнографического музея, открытого в Петрозаводске в 1871 году.

Выставку презентовали ко дню рождения губернатора Олонецкой губернии Григория Григорьевича Григорьева (1819-1899). Именно при нем был открыт музей и положено начало его коллекции. Кстати, губернатор сдал в музей собственный бумажник, расшитый шелком. Он до сих пор хранится в запасниках под № 73.

Но есть и более ранний экспонат - № 34. Это деревянная форма для выпечки пряников из старообрядческой Даниловской обители.

- Эта форма читается, как книга, - рассказывает директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг. - Вверху герб, есть небольшие фигурки львов. Все вместе символизирует победу России над Швецией. Съел такой пряник - и ты патриот.

На выставке представлена коллекция посохов, которые принадлежали деревенским колдунам - патьвашкам. Их, как правило, использовали в магических ритуалах. Патьвашек обязательно звали, например, на свадьбу. Колдун с посохом ходил вокруг дома молодых, словно оберегая их дальнейшую жизнь от неприятностей.

Можно также увидеть предметы художественного литья Александровского завода, который работал в Петрозаводске, средневековую секиру, арбалеты, модели пушек, иконы и кресты из монастырей Олонецкой епархии, подсвечник из древнего Муромского монастыря, стул петровских времен из церкви апостола Петра в Марциальных Водах.

А еще в Национальном музее имеется уникальная коллекция праздничных костюмов Каргопольского и Пудожского уездов, головные уборы, которые раньше никогда не выставлялись. Представлен и красный суконный сарафан-матурник XVIII века. Он перед посетителями появляется крайне редко - краска на ткани быстро выгорает. Этот сарафан передали в музей в 1875 году.

Также нечасто показывают и фрак чиновника, найденный на чердаке музея. Материя уже истерлась от времени, но специалисты поддерживают фрак в хорошем состоянии.

- В 1918 году в музее было 8900 экспонатов, - говорит Михаил Гольденберг. - До сегодняшних дней из них сохранились около 600... Времена были сложные, революционные. Потом идеологические чистки фондов проводили. В годы войны в эвакуации пропали экспонаты. Оставшиеся храним особенно тщательно.

Кстати

Сейчас в Национальном музее свыше 230 тысяч единиц хранения. Фонды постоянно пополняются. В настоящее время музей ищет для своей коллекции предметы домашней утвари, которым более полувека.