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22.09.2021 16:56
Рубрика: Культура

Национальный музей Карелии представил свои первые экспонаты

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 217(8568)
Национальный музей Карелии отмечает свое 150-летие выставкой "Первые предметы". Здесь представлено начало коллекции первого Олонецкого естественно-промышленного и историко-этнографического музея, открытого в Петрозаводске в 1871 году.
Брачный венец — один из первых экспонатов музея. Фото: Национальный музей Карелии. Брачный венец — один из первых экспонатов музея. Фото: Национальный музей Карелии.
Брачный венец — один из первых экспонатов музея. Фото: Национальный музей Карелии.

Выставку презентовали ко дню рождения губернатора Олонецкой губернии Григория Григорьевича Григорьева (1819-1899). Именно при нем был открыт музей и положено начало его коллекции. Кстати, губернатор сдал в музей собственный бумажник, расшитый шелком. Он до сих пор хранится в запасниках под № 73.

Фото: Рафаил Мазелев/ТАСС
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Но есть и более ранний экспонат - № 34. Это деревянная форма для выпечки пряников из старообрядческой Даниловской обители.

- Эта форма читается, как книга, - рассказывает директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг. - Вверху герб, есть небольшие фигурки львов. Все вместе символизирует победу России над Швецией. Съел такой пряник - и ты патриот.

На выставке представлена коллекция посохов, которые принадлежали деревенским колдунам - патьвашкам. Их, как правило, использовали в магических ритуалах. Патьвашек обязательно звали, например, на свадьбу. Колдун с посохом ходил вокруг дома молодых, словно оберегая их дальнейшую жизнь от неприятностей.

Можно также увидеть предметы художественного литья Александровского завода, который работал в Петрозаводске, средневековую секиру, арбалеты, модели пушек, иконы и кресты из монастырей Олонецкой епархии, подсвечник из древнего Муромского монастыря, стул петровских времен из церкви апостола Петра в Марциальных Водах.

Фото: youtube/ TED
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А еще в Национальном музее имеется уникальная коллекция праздничных костюмов Каргопольского и Пудожского уездов, головные уборы, которые раньше никогда не выставлялись. Представлен и красный суконный сарафан-матурник XVIII века. Он перед посетителями появляется крайне редко - краска на ткани быстро выгорает. Этот сарафан передали в музей в 1875 году.

Также нечасто показывают и фрак чиновника, найденный на чердаке музея. Материя уже истерлась от времени, но специалисты поддерживают фрак в хорошем состоянии.

- В 1918 году в музее было 8900 экспонатов, - говорит Михаил Гольденберг. - До сегодняшних дней из них сохранились около 600... Времена были сложные, революционные. Потом идеологические чистки фондов проводили. В годы войны в эвакуации пропали экспонаты. Оставшиеся храним особенно тщательно.

Кстати

Сейчас в Национальном музее свыше 230 тысяч единиц хранения. Фонды постоянно пополняются. В настоящее время музей ищет для своей коллекции предметы домашней утвари, которым более полувека.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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