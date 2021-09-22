Назальная вакцина от гриппа и коронавируса показала эффективность

Доклинические испытания вакцины, призванной защитить одновременно от гриппа и коронавируса, подтвердили ее эффективность. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня" заявил Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа имени Смородинцева, где и разрабатывалась вакцина.

По оценкам Лиознова, клинические исследования начнутся в конце 2021 или в начале 2022 года. В данный момент в НИИ собирают пакет документов для начала следующего этапа.

В основе вакцины ослабленный вирус гриппа. Эту технологию в НИИ применяли и ранее. Сама вакцина - назальная, то есть, вместо укола ее нужно закапывать в нос.

Такой способ введения, по оценкам разработчиков, позволяет не только достичь общего иммунитета от заболевания, но и защитить органы дыхания, ведь не секрет, что нос является "входными воротами" для инфекции.

В данный момент уже сформировался пул добровольцев, которые готовы испробовать вакцину на себе, как только стартуют испытания на людях.