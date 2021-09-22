Популяционный иммунитет к гриппу оказался понижен из-за коронавируса

К началу эпидемического сезона человечество подошло с необычно низким популяционным иммунитетом к вирусу гриппа. Эта ситуация вызывает серьезную озабоченность в медицинских кругах, сообщила на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

По словам Даниленко, популяционный иммунитет против гриппа формируется за счет вакцинированных и переболевших. Обычно показатели очень высоки, во многом за счет того, что значительное число переболевших переносят грипп в бессимптомной форме.

Однако в прошлом году ситуация развивалась совсем по другому сценарию. Случаи гриппа были единичными. В основном все болели или коронавирусом или ОРВИ. Это значит, что та часть коллективного иммунитета, которая обычно формировалась за счет заболевших, в этот раз не сформирована.

Уровень вакцинации был высоким. Например, в Петербурге прививки сделали около 60 процентов взрослого населения. Но иммунитет от прививки от гриппа сохраняется примерно год. И скоро у тех, кто прививался в прошлом сезоне, он исчезнет.

В то же время, отмечает Даниленко, вирус гриппа продолжает циркулировать в среде. Соответственно, полагают врачи, грипп может очень активно заявить о себе в этом сезоне.

Пока каких-то четких прогнозов ученые не дают, уж слишком нетипичная ситуация. В НИИ гриппа, как и во многих европейских учреждениях, изучающих инфекционные заболевания, традиционно ориентируются на ситуацию в Южном полушарии. Сейчас там начало весны. В прошлые годы зимой и весной в Южном полушарии, как и в Северном, бушевал грипп. В этот раз уже второй сезон подряд, грипп уступил пальму первенства коронавирусу. Но это не дает никаких гарантий того, что этот же сценарий повторится в Северном полушарии.

Поэтому в НИИ гриппа имени Смородинцева призывают граждан вакцинироваться от гриппа. Прививка показана всем категориям граждан, включая детей, начиная с трехмесячного возраста.