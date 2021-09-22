Спектакль-кабаре "Постой, паровоз!" рассказал псковичам о тюремном романсе

На Пушкинском театральном фестивале в Пскове показали постановку Дмитрия Месхиева, худрука Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, недавнюю премьеру - "Постой, паровоз!" Играют этот спектакль-кабаре в буфете театра. Место, к слову, с историей: в первые послереволюционные годы здесь была Первая государственная чайная. Сюда заходили пообедать многие прославленные исторические персоны, к примеру, Федор Шаляпин, Айседора Дункан, Бруно Фрейндлих.

Зрители сидят за столами, можно выпить шампанского, закусить. Можно потанцевать - места хватает. К этому призывает Ведущий (актер Андрей Кузин).

Спектакль- концерт, где звучит тюремный романс ХХ века, "русский шансон" и поэзия. Песни на стихи Веры Инбер, Александра Галича, Евгения Евтушенко… Стихи, например, ссыльного Даниила Хармса или Надежды Надеждиной, артистки балета, осужденной по 58-й статье, находившейся в лагере.

Отправляемся в "волнующее путешествие, в котором за тюремной решеткой намерены отыскать свободу человеческого духа". На сцене: Александра Терских (вокал), Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин ударные).

Ведущий просвещает публику, рассказывая истории, которые, возможно, знают немногие:

- Кто написал песню "Постой, паровоз"? (Молчание в ответ… Кто-то вспомнил, как Никулин и Вицин пели ее в фильме Гайдая "Операция Ы и другие приключения Шурика"). Автор - Николай Ивановский, работал на "Ленфильме", был блокадником… "Окурочек" - это песня прозаика, поэта, сценариста Юза Алешковского. Знаете, за что он сидел? А в 1979 году эмигрировал в США. Почему?

Нередко звучало: "Автор слов не известен, музыка - народная".

- Меня спрашивают, например: почему у вас Вертинский в программе? Да ведь на Колыме сидели люди, которые обожали его песни. Логично? - поделилась с "РГ" музыкальный руководитель спектакля Елена Обухова. - Спектакль пользуется популярностью. Собирается публика самого разного возраста. Мы заметили, что с удовольствием танцуют те, "кому за 60". Что многие зрители приходят нарядно одетые, переобуваются в гардеробе, как в старые добрые времена.

Фото: Игорь Ефименко /Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

- Спектакль "попал" в зрителя, - рассказывает Дмитрий Месхиев. - Сразу стал одним из самых продаваемых в нашем театре. Я осознанно пошел на это, прекрасно понимая, что там не может быть никакого драматического изыска, чувствовал, что в Пскове это будет востребовано. Для меня было важно открыть новую площадку в театре, начать движение музыкальных спектаклей, сделать кабаре, где будут звучать музыка, песни, стихи. Представить новый жанр, которого здесь прежде не было. Мои ожидания оправдались. По моему мнению, если в городе всего один театр, то он должен быть культурным центром, мультикультурной площадкой.

Как рождался спектакль?

Дмитрий Месхиев: Репетиционный процесс был долгим, занял почти год. Плотные репетиции шли месяцев десять. Нам пришлось почти к каждой песне сделать новые аранжировки, "перепеть" песни, учитывая, что большинство их - от мужского лица, а у нас исполняет их женщина. Кроме того, Александра - оперная певица, а арестантские блатные песни поют по-другому. Важно было подобрать хороших музыкантов. Методом проб, ошибок. Псков не столь богат на хороших музыкантов, нежели столичные города. В общем, все по крупицам собирали.

То есть это не была уже готовая команда?

Дмитрий Месхиев: Нет, мы ее собрали. И нужно было, чтобы они сыгрались.

Всех музыкантов мы приняли в штат, и не только потому что они работают в этом спектакле. Музыка есть и в других наших спектаклях, и они уже включились в работу. Звучит живая музыка, и нам не нужно искать музыкантов на спектакль "в аренду".

Кто собирал программу - вы сами? По какому принципу?

Дмитрий Месхиев: Мы отбирали песни вместе с Еленой Обуховой, музыкальным руководителем спектакля, подключилась Саша Терских, наша солистка, более 60 песен взяли на заметку.

Почему я взялся за это сам, а не пригласил какого-то режиссера? Работа не очень благодарная, процесс длительный, монотонный. Сначала нужно было сделать музыкальную часть: выучить песни, придумать аранжировки, а потом все собрать, выстроить драматургию. Добавляли стихи. Месяцев десять плотных репетиций - кого можно позвать на такой срок в театр? А мне было интересно заниматься этим. Подумал: если не получится, сам и буду отвечать.

Подозреваю, что часть публики примет в штыки "эксперимент", закидает вас камнями: в академическом театре - шансон, вечер арестантской песни!

Дмитрий Месхиев: Шансон шансону рознь. Есть попса, и кому-то она нравится, вкусы у людей разные. Мы отбирали хорошую поэзию, хорошую музыку и рассказываем про то, как создавались стихи, песни, где, в каких условиях. Это не "блатняк из зоны".

Вообще в России арестантская песня - поразительный феномен. Она нравится многим, ее любит интеллигенция, простой народ, образованные и необразованные. Как пример: Высоцкий перепевал чужие песни на эту тему.

Честно скажу, я хотел сделать некий срез жизни ХХ века в нашей стране через тюремный романс. Почти весь ХХ век, за исключением последних двух десятилетий, был окрашен арестами, тюремными сроками миллионов людей. Многих семей это коснулось - политические репрессии, Колыма, ГУЛАГ. И мой дед в сталинское время сидел в тюрьмах, находился в ссылках, и только в 1956 году его реабилитировали, и он вернулся преподавать в Ленинградском университете.

Мы представили песни людей, которые подвергались гонениям, вынуждены были эмигрировать. Вспомним прошение Александра Вертинского о разрешении вернуться на родину из эмиграции, которая для него была сравнима с тюрьмой. Или трагическая судьба Галича, который мечтал вернуться в Россию, но это так и не случилось.

И за тюремной решеткой, в ссылке многие сочиняли стихи, песни. Эти песни писала интеллигенция. Сидели выдающиеся режиссеры, актеры, композиторы, писатели, поэты… Мы не всех авторов знаем, имена утрачены. И великие произведения рождались, проза и поэзия. Почему нас не смущают "Колымские рассказы" Шаламова или "Один день Ивана Денисовича" Солженицына, а смущают тюремные песни? А ведь они на ту же тему, о том же.

Я не претендую на то, чтобы мой спектакль понравился всем. Мне важно было, чтобы он понравился псковской публике. И это произошло. Каких-то "приблатненных" людей на этом спектакле пока не видел. Приходят люди разного социального положения и взглядов, разного возраста: среднего, совсем молодые, те, кому за 60…

Возможно, через год сделаем вторую часть, раз люди хорошо принимают "Постой, паровоз!" Хочется музыки в театре, а, скажем, полноценный мюзикл мы пока сделать не можем, хотя в планах и это тоже есть. В театре важно развивать разные форматы и не стоять на месте.