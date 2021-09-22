Трех кубинцев вышлют из России за попытку перейти границу в Карелии

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Карелии задержали трех граждан Кубы за попытку нелегально пересечь границу Финляндии. Их вычислили при въезде в погранзону на территории Муезерского района.

Как отмечается в информационном сообщении ведомства, три гражданина Кубы в прошлом месяце приехали в Санкт-Петербург и стали искать проводника, который доставил бы их в пограничную зону. Оттуда они намеревались нелегально попасть в Финляндию. Вышли на гражданина Узбекистана, тот и согласился.

При попытке пересечь границу они были задержаны. Муезерский районный суд оштрафовал троих кубинцев и принял решение принудительно выдворить их за пределы России. Гражданина Узбекистана приговорили к штрафу за осуществлении трудовой деятельности без разрешения на работу или патента.