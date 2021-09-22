Ученый рассказал, как отличить ОРВИ от гриппа

Симптомы гриппа и острой респираторной вирусной инфекции заметно отличаются друг от друга. Об этом на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

В частности, по словам ученого, для гриппа характерны такие симптомы как повышение температуры, головная боль, кашель из-за трахеита. А, например, насморк при гриппе встречается не всегда.

ОРВИ - это не одно заболевание, а целая группа болезней со схожей симптоматикой, часто встречается, например, парагрипп. Его отличает высокая температура, ларингит, осиплость или даже отсутствие голоса.

При этом, подчеркнул Лиознов, в первые дни болезни грипп и ОРВИ легко спутать. В последние полтора года в этот букет инфекций добавился и коронавирус. Его симптоматическая картина в первые дни также смазана. Именно поэтому, говорит Лиознов, при первых признаках заболевания нужно вызывать врача на дом.

Окончательный диагноз также может поставить только доктор, поскольку иногда вирусные заболевания протекают в нетипичной форме.