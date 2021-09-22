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22.09.2021 15:46
Рубрика: Общество

В Ненецкой окружной больнице откроется отделение гемодиализа

Текст: Марина Ледяева (НАО)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 217(8568)
В лечебно-диагностическом корпусе на улице Авиаторов в Нарьян-Маре уже все готово - доставлено и смонтировано оборудование, приглашены на работу сотрудники. Осталось только получить необходимую лицензию. Первых пациентов с заболеваниями почек новое отделение примет в ноябре.

До сих пор у жителей НАО, которые нуждаются в процедуре по очищению крови, не было возможности проходить ее в своем регионе. Для этого им приходилось ездить в Архангельск и Северодвинск, до которых можно добраться только самолетом.

Фото: Из архива Лилии Усмановой
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По словам жительницы Нарьян-Мара Татьяны Бобриковой, ее отец страдает хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. Процедуру гемодиализа ему надо проводить постоянно - три раза в неделю. Сейчас пожилой и больной человек вынужден для этого летать в Архангельск. Но с открытием такого отделения в НАО ему не придется уезжать из родного города, чтобы получить необходимую помощь.

Об открытии в регионе отделения гемодиализа просили и другие его жители. Помимо самой процедуры, пациенты с заболеваниями почек смогут получить консультацию врача-нефролога.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар СЗФО Ненецкий АО

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