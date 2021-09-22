В Петербурге детский тренер задержан по подозрению в педофилии

Петербургская полиция устанавливает причастность детского тренера по тхэквондо к совращению малолетних. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в уголовном деле могут фигурировать как минимум четыре эпизода.

Как пояснили в управлении, основанием для проверки и задержания 76-летнего мужчины стали показания жительницы Выборга, матери 9-летней девочки.

- Женщина заметила, что ее дочь стала вести себя замкнуто. Поговорив с ребенком, она выяснила, что, летом, находясь в детском лагере в Выборгском районе Ленинградской области, девочка подверглась домогательствам со стороны спортивного тренера, - рассказали в главке. - Сотрудники уголовного розыска оперативно установили его личность: 76-летний житель Петербурга, работающий тренером по тхэквондо в одной из школ Кировского района города.

Утром 22 сентября подозреваемый был задержан в своей квартире и передан в следственные органы. По оперативным данным, в 2016 - 2017 годах его жертвами могли стать еще три девочки в возрасте от 8 до 10 лет.