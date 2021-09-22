В Петербурге газетные киоски стали торговать фруктами

В Петербурге многие газетные киоски торгуют чем угодно, только не печатной продукцией. Там продают фрукты, овощи, дыни, шаурму и пирожки с кофе.

Недобросовестный бизнес получает землю под газетные киоски, как под социальный бизнес, на льготных условиях. Без торгов и по низкой ставке аренды. Потом лихо меняет прессу на более выгодный для себя товар. У коммерсантов свой расчет. Дыня на два килограмма и глянцевый журнал стоят примерно одинаково - по 150 рублей. А газет на эту сумму надо с десяток продать. Да и дыня в сезон - товар ходовой. Как и овощи с фруктами.

Читатели, понятно, жалуются. Власти города обещают принять меры. Но мало что меняется. Проблеме этой уже года три. И газетных киосков "для желудка" становится все больше.

Читатели, понятно, жалуются. Власти Петербурга обещают принять меры. Но мало что меняется. Проблеме этой уже года три. И газетных киосков "для желудка" становится все больше.

Соседки Гелена Снигеревич и Надежда Левчун написали о проблеме в "РГ". В этом году место их любимых газет и журналов на проспекте Королева, 7, заняли арбузы и дыни. Газету теперь в микрорайоне не купишь. Прежде здесь работали пять газетных киосков. Сегодня ни одного: либо закрылись, либо поменяли ассортимент. "Мы считаем, нас лишили гражданских прав", - написали петербурженки.

"Очень жаль, что прессу превратили в капусту", - написали в "РГ" петербурженки

В ответе на запрос "РГ" председатель городского комитета по печати Владимир Рябовол проблему признал. В городе для размещения газетных киосков заключено 697 договоров, сообщила "РГ" представитель комитета по имущественным отношениям Ирина Ефимова. "В этом году, - сказала она, - нарушения выявлены почти в трети из 207 обследованных объектов. Предприниматели привлечены к ответственности". По словам чиновников, если киоск не "вернут" на место, город может отказаться от договора в одностороннем порядке. Через суд. Такие пример есть. Но их мало.

"То, что ситуация остается без изменений третий год, говорит о недостаточности мер, принимаемых городскими властями, - считает заместитель гендиректора ООО "Ника" (распространителя печатной продукции) Елена Чуркина. - С момента обследования участка до выставления претензии проходит несколько месяцев". А в случае расторжения договора эти же предприниматели нередко снова подают заявки на те же места, только от другого юрлица. Получается замкнутый круг.