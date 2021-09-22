В Петербурге многие киоски печати стали торговать фруктами и овощами

Соседки Гелена Снигеревич и Надежда Левчун с тоской смотрят в окно: прямо через дорогу от их дома стоит киоск, в котором, сколько они себя помнят, всегда продавалась свежая пресса. Но в этом году место их любимых газет и журналов на проспекте Королева, 7 заняли арбузы, персики, картошка и прочие фрукты-овощи. Витамины - дело хорошее. Однако поблизости есть еще несколько точек, где их можно купить: и ларьки, и магазины. А вот утреннюю газету теперь во всем микрорайоне днем с огнем не сыщешь.

В киоске, где много лет продавались газеты и журналы, теперь торгуют картошкой и яблоками. Фото: Марина Ледяева/РГ

"Непечатный" ассортимент

- Мы с подругой живем здесь с 1974 года и всегда покупали в этом киоске газеты с журналами. Но прошлой весной они вдруг оттуда пропали, - сокрушается Гелена Снигеревич. - Киоскер потом жаловалась нам, что ей даже не дали времени на сборы. Вечером хозяева заявили, что прессу больше продавать не будут, а наутро там уже лежали фрукты и овощи.

Ладно, один киоск перепрофилировался - возможно, поблизости есть другая точка, где можно купить свежую периодику? Не тут-то было. По словам соседок, прежде в окрестностях их дома - в районе проспекта Королева, улицы Поликарпова и Коломяжского проспекта - работали пять киосков с прессой, до которых можно было дойти пешком. Сегодня фактически не осталось ни одного: они либо закрылись, либо поменяли ассортимент на "непечатный".

По дороге к ближайшей станции метро "Пионерская" есть несколько таких киосков, но периодику в них продают лишь формально: на витрине для вида выложена пара-тройка старых газет и журналов, а на самом деле там бойко торгуют кофе, шавермой и прочей продукцией, не имеющей ничего общего со словом "пресса" на вывеске.

Вечером хозяева заявили, что прессу больше продавать не будут, а наутро на месте газет уже лежали фрукты и овощи

- Когда у ближайшей школы появился новый киоск "Союзпечать", мы обрадовались: всего-то до угла дойти. Но газеты там продавали недели две, а потом их тоже заменили на овощи и фрукты. Как будто издеваются над нами! Понимаете, нам нужно читать свежую прессу. Я на работе политинформатором была - всегда утром газеты покупала, и эта привычка осталась на всю жизнь. А теперь за ними надо ехать несколько остановок на общественном транспорте. Но я не могу - нога болит, - сетует Гелена Николаевна.

- Я стала ездить раз в неделю, но для меня это тоже непросто, - со слезами на глазах подхватывает Надежда Левчун. - Мне 81 год, блокадница, со здоровьем проблемы. А мы не можем без газет, нам нужно спокойно почитать и обдумать новости, интересные статьи. Не у всех есть интернет - вот я, например, им не пользуюсь.

"Прессу превратили в капусту"

Оставшись без любимого занятия, петербурженки обратились в "Российскую газету", которую давно читают. "Очень жаль, что прессу превратили в капусту, - написали они в редакцию. -

Мы считаем, что нас лишили гражданских прав. А в каких условиях торгуют в этих киосках, превращенных в овощные ларьки? Продавцы без масок и перчаток, антисанитария. Торговля идет на самых загазованных участках - на остановках".

Проблема псевдогазетных киосков в Петербурге существует уже не один год ("РГ" поднимала ее в материале "Шаверма и вчерашние новости", 28.10.2020). Но ситуация практически не меняется, отмечают читатели и добросовестные распространители прессы. Дело в том, что земельные участки под торговлю периодической печатью предоставляются на льготных условиях. Получив их, некоторые бизнесмены полностью меняют ассортимент на более выгодный или грубо нарушают допустимое соотношение: 70 процентов - пресса, 30 - другие товары.

В городском комитете по печати на запрос "РГ" ответили, что разделяют обеспокоенность петербуржцев по поводу недостаточного количества нестационарных торговых объектов (НТО), реализующих периодическую печатную продукцию. Председатель комитета Владимир Рябовол признает: появление ряда недобросовестных участников рынка привело к тому, что люди пенсионного возраста в некоторых районах Петербурга лишились возможности приобретать газеты и журналы.

Нарушений - почти треть

Комитет по печати занимается мониторингом и анализом рынка СМИ. За целевым использованием земельных участков следит комитет по контролю за имуществом (ККИ), который должен проводить их обследования. Если фактически на участке, выделенном под прессу, идет торговля плодоовощной, бакалейной и прочей продукцией, - это нарушение условий договора. В подобных случаях его могут расторгнуть, а киоск - демонтировать: такие решения принимают комитет по имущественным отношениям и ККИ.

- Договоры для размещения объектов по реализации прессы заключены в отношении 697 торговых точек, - проинформировала "РГ" представитель комитета по имущественным отношениям Ирина Ефимова. - В 2021 году проведены выборочные обследования 207 мест размещения НТО по реализации периодической печатной продукции. Нарушения выявлены почти в трети из них, в том числе в части целевого использования - в 23 процентах случаев. По этим фактам хозяйствующие субъекты привлечены к договорной ответственности.

Если предприниматель не устраняет нарушения - не "возвращает" на место газетный киоск, - город отказывается от договора в одностороннем порядке. Но в таких случаях надо обращаться в суд, а это долгий процесс.

Киоск на проспекте Королева, 7, на который пожаловались наши читательницы, также имеет все признаки нарушения условий договора в части вида и цели использования НТО, поскольку фактически там торгуют плодоовощной продукцией, сообщили нам в комитете по печати. Ведомство направило предложение принять меры по этому участку в ККИ и ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Аналогичные обращения направлены в отношении трех киосков-нарушителей, расположенных в том же микрорайоне на Коломяжском проспекте, а также на Ланском шоссе, 23 и возле станции метро "Озерки".

Кроме того, комитет по печати предложит крупным распространителям увеличить число киосков прессы в районе проживания наших читателей.

С тех пор как были отправлены все обращения, прошло больше месяца. "Пока все по-прежнему - газеты и журналы в наш киоск не вернулись, - сообщила нам Гелена Снигеревич. - Но мы очень надеемся, что нам все-таки помогут".

Гелена Снигеревич и НадеждаЛевчун огорчены: за прессой теперь приходится ездить на автобусе. Фото: Марина Ледяева/РГ

Тем временем

Добросовестные участники рынка распространения печатных СМИ давно бьют тревогу по поводу ситуации, которую они называют мошенничеством и "рейдерским захватом". Союз предприятий печатной продукции и ассоциация "Балтийская пресса" неоднократно обращались к губернатору Петербурга и в профильные комитеты с просьбой обратить внимание на нецелевое использование киосков. Почему же нарушители по-прежнему процветают?

- Тот факт, что ситуация остается без изменений третий год, говорит о недостаточности мер, принимаемых со стороны городских властей, - считает заместитель гендиректора ООО "Ника" (распространителя печатной продукции) Елена Чуркина. - С момента обследования участка до выставления претензии проходит несколько месяцев, и все это время недобросовестные предприниматели продолжают безнаказанно пользоваться льготами, предусмотренными для реализации прессы как социального бизнеса. А в случае расторжения договора эти же организации снова подают заявки на те же места, только от другого юридического лица. Получается замкнутый круг.

Ситуацию усугубляет отсутствие у комитета по контролю за имуществом полномочий по анализу качества печатного ассортимента. Это дает возможность псевдораспространителям вывешивать в витринах старые газеты и журналы только для видимости, полагает эксперт.

- Необходимо усилить контроль за использованием участков и качеством ассортимента, сократить сроки претензионно-исковой работы, ужесточить меры в отношении нарушителей, а также разработать критерии для заявителей на право размещения НТО для реализации печатной продукции, - делает вывод Елена Чуркина.