В Петербурге мужчина зарезал жену и сбросил ее с многоэтажки

Следственный комитет по Санкт-Петербургу выясняет обстоятельства гибели 25-летней девушки. Ее сбросили с 13-го этажа, а до этого нанесли десять ударов ножом, сообщают в ведомстве.

По версии следствия, петербурженку убил ее 24-летний муж. Причиной стала ссора.

Пара ругалась в парадной на Коломяжском проспекте, далее, полагают в СК, в какой-то момент мужчина достал нож и несколько раз ударил супругу. Петербурженку выбросили с общего балкона.

Сейчас судмедэкспертам предстоит установить, отчего умерла молодая женщина, от ножевых ударов или же от падения с высоты.

Супругу в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.