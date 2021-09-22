В Петербурге раздадут 10 тысяч бесплатных билетов в музеи

В Северной столице стартовала акция "Гостеприимный Петербург", приуроченная ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. На протяжении недели в городе и его окрестностях будут проходить бесплатные экскурсии - пешеходные, автобусные и водные, а также мастер-классы, квесты и другие мероприятия. Вход во многие музеи для участников акции также будет свободным. Всего организаторы безвозмездно предоставили более 10 тысяч билетов, которые разлетелись как горячие пирожки.

Акция проводится в городе уже в третий раз и снова пользуется большим спросом. Когда еще можно без ущерба для кошелька прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции? Обычно такая экскурсия обходится в сумму около тысячи рублей с человека. Но дело не только в экономии. В программу "Гостеприимного Петербурга" вошли очень интересные предложения - вне акции их пришлось бы еще поискать.

К примеру, юные участники музейного квеструма "поселятся" в петербургской квартире начала XX века, хозяева которой исчезли после сеанса магии с вызовом Пиковой Дамы. Чтобы выбраться оттуда, им придется решить ряд исторических задачек. А на безопасной и абсолютно легальной прогулке по крышам города не только покажут его самые атмосферные панорамы, но и напоят чаем.

Музеи мостов, кукол, военной медицины, оптики, усадьба Репина и квартира Бродского, Гатчинский дворец, киностудия "Ленфильм" - это лишь малая часть точек на карте "Гостеприимного Петербурга". Всего в акции приняли участие 70 организаций - музеи, библиотеки и другие учреждения культуры, туроператоры и перевозчики.

Власти города называют эту социальную акцию "днем открытых дверей" Петербурга. Она должна помочь в скорейшем восстановлении туристической отрасли, которая пока не совсем оправилась от удара пандемии.

По итогам сезона Петербург занял лидирующие позиции в нескольких туристических рейтингах

Впрочем, Северной столице еще повезло: город потерял львиную долю зарубежных туристов, но зато получил большой прирост гостей-соотечественников. По итогам минувшего сезона он занял лидирующие позиции в нескольких всероссийских рейтингах.

Согласно исследованиям сервиса "Работа.ру", Петербург стал лучшим городом России для отдыха в выходные дни. Запрос на такие туры сейчас особенно высок. В этом году его также признали самым популярным направлением летнего отдыха в России. По данным одной из национальных систем бронирования отелей, в июне город на Неве делил первое место с Краснодарским краем, а затем его опередил. Еще ряд исследований показал, что Петербург также лидирует в сфере городского туризма и его чаще других выбирают для отдыха семьи с детьми.

На заметку

Всемирный день туризма в Петербурге будет отмечаться три дня - с 25 по 27 сентября. В программу праздника вошли SUP-карнавал, гастрономический фестиваль, мультимедийные выставки, водные и музыкальные шоу. Петербургские историки, искусствоведы и писатели в формате онлайн расскажут о том, что интересного появилось в городе за последний год.