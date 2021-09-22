В Петербурге установят памятник блокадному учителю

Новости

Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр 18:34
Минсельхоз прокомментировал информацию о дефиците твердой пшеницы 18:21
Вышел первый трейлер экранизации "Ампира V" Виктора Пелевина 18:15
Россия расценила действия полиции Косово против сербов как провокацию 18:08
Бесплатное обследование прошли больше 250 тысяч переболевших COVID-19 18:06
К 1100-летию принятия ислама народами России вышла серия богословских книг 18:00
Умер композитор, написавший музыку к шоу "Кто хочет стать миллионером?" 17:53
Путин встретится с руководством думских партий 25 сентября 17:40
В Москве нарушителям масочного режима будут выписывать электронные штрафы 17:28
Названа причина, по которой "Вечные" Marvel получили рейтинг "18+" 17:23
МИД: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН 17:18
МИД: РФ готова поставлять газ в Европу и после истечения договора с Украиной 17:10
В транспорте Москвы выявили 27 тысяч нарушений масочного режима 17:04
Тренер Хохлов потребовал от Facebook 150 млн рублей за дискриминацию 17:03
Спецборт МЧС России доставил в Лаос 30 тысяч доз вакцины "Спутник" 16:56
Политолог Алексей Мартынов: Все электоральные процедуры в скором времени уйдут в онлайн 16:52
Минэкономики ФРГ: РФ выполняет все обязательства по поставкам газа 16:40
Популяционный иммунитет к гриппу оказался понижен из-за коронавируса 16:31
Россияне описали идеальный загородный дом 16:20
Зеленский досрочно вернется в Киев из Нью-Йорка после покушения на своего помощника 16:16
В 2022 году трудоустроиться в РФ иностранцы смогут через мобильное приложение 16:15
Полиция Австралии резиновыми пулями разогнала протесты против локдауна 16:07
Глава ЦБ: Жилье с начала пандемии подорожало на 39% 15:58
Готовится сериал о Павле Дурове и создании "ВКонтакте" и Telegram 15:54
В Италии начался сбор подписей за референдум против введения ковид-паспортов 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 17:05
Рубрика: Общество

В Петербурге установят памятник блокадному учителю

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 217(8568)
Власти Петербурга исполнят мечту Надежды Строгоновой об установке памятника блокадному учителю.

Надежда Ивановна как раз и была одной из тех, кто учил и спасал ленинградских детей в то страшное время (интервью с ней было опубликовано в "РГ" от 11.11.2020). На днях в Соляном переулке, возле здания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда заложили камень на месте будущего памятника. В церемонии приняла участие сама Строгонова.

Фото: Архив Александра Нуженкова
Мурманские поисковики восстановили памятник погибшим бойцам

Предполагается, что памятник откроют 27 января 2022 года - в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Автор - скульптор Владимир Бродарский. Макет можно увидеть в экспозиции музея. Композиция состоит из двух фигур: женского образа и ученика. Учительница обнимает мальчика, защищая его от опасностей. За фигурами - полуарочное окно со следами взрыва и осколками разбитого стекла.

Ранее также по инициативе Надежды Васильевны на доме по 6-й Советской улице установили мемориальную доску в память об учителях, погибших в блокаду. Этот дом был построен после войны, на месте разбомбленной в 1943 году школы N 161, где в войну работала Строгонова. Тогда под развалинами погибло пять учителей. Учеников удалось спасти всех.

- Пять учительниц погибло, - рассказала Надежда Строгонова. - То, что предстало перед нашими глазами, невозможно описать словами. Кирпич вперемежку с кусками тел. Все залито кровью. Удалось опознать лишь двух: самую юную - Татьяну Сарычеву, которая в школе вела драмкружок, и учительницу географии Антонину Пикалеву - по брошке.

Кстати

В первую блокадную зиму в Ленинграде работали 39 школ. К январю 1943 года их число увеличилось до 86.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

МИД: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН
Путин встретится с руководством думских партий 25 сентября
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Котяков: Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%
Utair разрешила перевозку кошек и собак на пассажирских креслах
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов