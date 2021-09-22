В Петербурге установят памятник блокадному учителю

Власти Петербурга исполнят мечту Надежды Строгоновой об установке памятника блокадному учителю.

Надежда Ивановна как раз и была одной из тех, кто учил и спасал ленинградских детей в то страшное время (интервью с ней было опубликовано в "РГ" от 11.11.2020). На днях в Соляном переулке, возле здания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда заложили камень на месте будущего памятника. В церемонии приняла участие сама Строгонова.

Предполагается, что памятник откроют 27 января 2022 года - в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Автор - скульптор Владимир Бродарский. Макет можно увидеть в экспозиции музея. Композиция состоит из двух фигур: женского образа и ученика. Учительница обнимает мальчика, защищая его от опасностей. За фигурами - полуарочное окно со следами взрыва и осколками разбитого стекла.

Ранее также по инициативе Надежды Васильевны на доме по 6-й Советской улице установили мемориальную доску в память об учителях, погибших в блокаду. Этот дом был построен после войны, на месте разбомбленной в 1943 году школы N 161, где в войну работала Строгонова. Тогда под развалинами погибло пять учителей. Учеников удалось спасти всех.

- Пять учительниц погибло, - рассказала Надежда Строгонова. - То, что предстало перед нашими глазами, невозможно описать словами. Кирпич вперемежку с кусками тел. Все залито кровью. Удалось опознать лишь двух: самую юную - Татьяну Сарычеву, которая в школе вела драмкружок, и учительницу географии Антонину Пикалеву - по брошке.

Кстати

В первую блокадную зиму в Ленинграде работали 39 школ. К январю 1943 года их число увеличилось до 86.