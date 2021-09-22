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22.09.2021 16:44
Рубрика: Общество

В Петербурге воссоздана колокольня Новодевичьего монастыря

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 216(8567)
Ансамбль Воскресенского Новодевичьего монастыря снова получил завершенный вид - заняла свое историческое место восстановленная Исидоровская колокольня, которая была взорвана и разобрана в 1930-е годы, во время работ по расширению Московского проспекта.

Архитекторы Лаврентий Бенуа и Владимир Цейдлер задумывали ее как воротную башню каменной крепости - на территорию вел арочный проезд, авторов вдохновляла архитектура Московского Кремля. Венчала мощный четверик главных ворот колокольня с надвратным храмом преподобного Исидора Пелусиота - отсюда и название. Постройка стала высотной доминантой Московского проекта - ее общая высота составляла 55,5 метра, и звон колоколов был слышен далеко. Работы завершились в 1895 году, а уже в 1918 году монастырь был закрыт.

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии
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Возрождение обители началось в новейшей истории одновременно с восстановлением ее построек - в советское время была разобрана ограда, снесены купола Воскресенского собора, центральный корпус монастыря занимал НИИ машиностроения. Сегодня восстановлены Казанский и Афонский храмы, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а центральный Воскресенский собор был полностью отреставрирован и освящен в 2019 году.

Спустя два года завершились и работы по воссозданию колокольни, в основу которого легли исторические материалы - фотографии, авторские эскизы архитекторов и даже утвержденный, но неполный вариант проекта колокольни Новодевичьего монастыря 1891 года с планом местности и фасадом со стороны Забалканского (сегодня Московского) проспекта и промежуточный вариант проекта 1892 года. В отличие от сохранившихся изображений церковь пока еще не белая, а красная - цвета кирпича. И часть кирпичей в ее стенах - именные.

Некоторые жертвователи нанесли на кирпичи имена своих близких

- Колокольню восстанавливали на частные деньги, и некоторые жертвователи пожелали нанести на кирпичи имена своих близких, чтобы те стали частью святого места, - рассказал корреспонденту "РГ" клирик Новодевичьего монастыря священник Алексей Красавин.

Так же, как и собор, восстановленную святыню освятил Святейший Патриарх Кирилл.

Фото: Представлено правительством Республики Карелия
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- Колокольня стала не только архитектурной, но и духовной доминантой, поскольку это храмовая архитектура, украшенная крестом, - подчеркнул он во время чина освящения. - Вознесенный на такую высоту крест является замечательным символом - он освящает град Петров.

Недавно для новой звонницы были освящены и колокола - кампаны, самый большой из них основной благовест весом в пять тонн назван в честь святого Александра Невского - в этом году отмечается 800-летие со дня рождения князя-воина. На колокольню также подняты будничный благовест весом 1850 килограммов, постный благовест - 920 килограммов, полиелейный - 460 килограммов, ряд подзвонных и малых зазвонных колоколов.

В следующем году, когда кирпичная кладка окончательно просохнет и устоится, колокольню оштукатурят и покрасят - вернут исторический цвет. А на фасаде появится мозаичный образ святого благоверного князя Александра Невского.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Патриарх освятил собор Александра Невского в Волгограде

Реставрация монастырских построек на этом не заканчивается. В настоящее время на портале госзакупок размещено конкурсное предложение на проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на южном корпусе с церковью Афонской Божией Матери, стоимость работ оценивается в 1,74 миллиарда рублей, срок их окончания - ноябрь 2023 года. В Казанском храме еще год или два займут внутренние росписи. А в перспективных планах обители - восстановить разрушенные храмы на Новодевичьем кладбище. До революции здесь стояли церковь Ильи Пророка и храм Божией Матери Всех Скорбящих Радости, который часто называли "карамзинским", поскольку деньги на строительство дала вдова Андрея Николаевича Карамзина - младшего сына знаменитого историка. В 1929 году оба храма были разобраны на кирпич. Однако, как признается Алексей Красавин, их возрождение - пока всего лишь "в уме".

Кстати

После возрождения Исидоровская колокольня фактически утратила свое название. Раньше название ей давал храм, но новая надвратная церковь была освящена в честь Положения пояса Пресвятой Богородицы. Этот церковный праздник отмечается 31 августа - 13 сентября по новому стилю и знаменует собой чудо исцеления.

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