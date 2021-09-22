В Петербурге выбрали места для благоустроенных автокемпингов

В Петербурге будут созданы благоустроенные зоны для кемпингов - оборудованных лагерей для автотуристов.

Как сообщил городской комитет по транспорту, пилотными зонами для стоянок автомобилей путешественников могут стать Канонерский остров, города Пушкин и Сестрорецк.

Парковки в кемпингах дополнительно оснастят электропитанием. Там появятся общественные душевые и туалеты, зоны сервиса, на которых можно будет, например, пополнить запасы питьевой воды.

При выборе мест для кемпингов учитываются пожелания бывалых автотуристов. Обычно такие объекты создают в рекреационных и парковых зонах неподалеку от туристических объектов.

В этом году Петербург вошел в число самых популярных российских направлений для путешествий на личном автомобиле. Северная столица заняла в рейтинге третье место после Крыма и Краснодарского края. Зачастую автотуристы совмещают путешествие в город на Неве с поездкой по Карелии.