В Петербурге за дрифт возле Исаакия задержан водитель BMW

В Петербурге полиция разбирается в многочисленных нарушениях правил дорожного движения, которые допустила компания водителей- дрифтеров. По информации ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сразу четыре автомобиля BMW устроили опасный заезд на Исаакиевской площади в ночь на 18 сентября.

- Автомобили проезжали на запрещающий сигнал светофора, выезжали на полосу встречного движения, игнорировали необходимость подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, а также передвигались с нарушением правил установки на автомобиле государственных регистрационных знаков, - сообщили в главке.

О том, что водители грубо нарушают ПДД, сообщили очевидцы дрифта, однако оперативно прибывшие наряды ДПС гонщиков уже не застали. Записи с камер видеонаблюдения позволили к настоящему моменту вычислить одного из участников ночных забав - им оказался 24-летний неработающий житель Красноярска. В отношении него составлено в общей сложности 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

- Более того, визит в ГИБДД Адмиралтейского района сделал нарушителя пешеходом, - добавили в полиции. - Его автомобиль BMW M1 изъят для экспертизы в связи с наличием признаков подделки номерных агрегатов автомобиля. В случае положительного заключения экспертов будет решаться вопрос о привлечении автовладельца к уголовной ответственности по статье 326 УК РФ "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства".

Остальных участников заезда в настоящее время устанавливают.