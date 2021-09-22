В Петербурге женщина отсудила 200 тысяч рублей за падение из автобуса

Петербургские приставы взыскали в пользу петербурженки компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей с одной из транспортных компаний города. Как сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов России, основанием для судебного иска стали травмы, которые женщина получила при падении из автобуса.

- Водитель, управляя автобусом, принадлежащим перевозчику, в нарушение правил дорожного движения не закрыл дверь в пассажирском салоне и начал движение, - установил суд - В результате произошло падение пассажирки через открытую дверь автобуса на тротуар. Женщине был причинен вред средней тяжести, позже она решила обратиться за справедливостью в районный суд, который удовлетворил ее иск.

Добровольно выплатить необходимую сумму транспортная компания не захотела, поэтому мерой принуждения стал запрет регистрационных действий в отношении ее автопарка - 108 рейсовых автобусов. После этого деньги сразу нашлись.

- Необходимая сумма поступила на депозитный счет районного отдела и в кратчайшие сроки была переведена взыскательнице, - пояснили в УФССП. - Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.