Вологодским детям-сиротам начали выдавать жилищные сертификаты

Номинал жилищных сертификатов для вологодских сирот - 1 миллион 660 тысяч рублей. Благодаря этому проекту в регионе хотят обеспечить жильем всех очередников за пять лет. При приобретении дома или квартиры можно дополнительно использовать собственные и кредитные средства, а также меры государственной поддержки, в том числе материнский капитал.

На сегодняшний день в Вологодской области в реестре нуждающихся в жилье числятся 2,3 тысячи детей-сирот. Более четырехсот из них имеют на руках судебные решения о предоставлении жилья. Но этого мало. Власти объясняют: в муниципалитетах нет свободных квадратных метров и не хватает денег на их приобретение.

Среди причин - дефицит квартир, соответствующих всем критериям на рынке недвижимости. Согласно требованиям законодательства, жилье для детей-сирот должно иметь определенную площадь и планировку. Например, запрещено предоставлять квартиры-студии. Ситуацию усугубляет 25-процентный порог по количеству квартир, предоставляемых детям-сиротам в жилом доме, а также необходимость использования счетов эскроу.

Жилищный сертификат снимает эти проблемы - с ним молодые люди могут сами решать, в какое жилье вкладываться. Деньги будут предоставляться детям-сиротам, достигшим 23 лет, у которых есть судебное решение о предоставлении жилого помещения, выданное до 1 января 2021 года. Сертификат действителен в течение полугода со дня его получения.

- Я уже десять лет живу и работаю в Соколе. Поэтому хочу купить квартиру именно здесь, - говорит одна из первых получательниц сертификата Надежда Кургузина. - У меня трое детей, присмотрела двухкомнатную квартиру с ремонтом в центре Сокола. Если будет возможность, то вложу в жилье и материнский капитал.

Жительница Череповца Ксения Говорова узнала о сертификате от своей бабушки, которая прочитала о нововведении в соцсетях. А в мэрии девушке подсказали, как правильно собрать необходимые документы.

- Теперь могу выбрать размер жилья, количество комнат и, самое главное, местоположение - любой удобный район, - радуется Ксения.

Буквально до сегодняшнего дня жилье детям-сиротам предоставляли лишь по договорам специализированного найма. Он заключался на пять лет. Все это время наблюдали, как выпускник сиротского учреждения пользуется квартирой. Если он социально адаптировался, ему продляли срок еще на пять лет или передавали в собственность.

Теперь все по-другому. Можно купить жилье сразу и там обосноваться. Выплата по жилищному сертификату эквивалентна стоимости 33 квадратных метров жилья по средней цене за один квадрат.

- Именной жилищный сертификат дает людям свободу выбора и не загоняет в жесткие рамки. Он может быть использован на приобретение квартиры или жилого дома в любом населенном пункте Вологодской области, - отмечает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Мы утвердили государственную программу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Она финансируется полностью из регионального бюджета.

На предоставление сертификатов в бюджете Вологодской области на нынешний и следующий годы предусмотрели 172,6 миллиона рублей.

Кстати

В Вологодской области планируют расширить перечень получателей жилищного сертификата для детей-сирот. Соответствующий законопроект одобрен правительством области.

Напомним, что на Вологодчине с конца прошлого года введена дополнительная мера поддержки детей-сирот - предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения.

- Выплату могут получить дети-сироты старше 23 лет, которые успешно социализировались, уверенно стоят на ногах и не совершали правонарушений, - поясняет заместитель губернатора области Эдуард Зайнак. - Сегодня жилищный сертификат предоставляется им при наличии вступившего в законную силу решения суда, обязывающего предоставить жилое помещение. Эту оговорку по инициативе главы региона предлагается из закона исключить. Таким образом, больше детей-сирот смогут воспользоваться жилищным сертификатом, что позволит им приобрести квартиру сразу в собственность и решить свой жилищный вопрос.