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22.09.2021 15:43
Рубрика: Общество

Все петербуржцы, жившие в блокадном Ленинграде, получат по 50 тысяч

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 217(8568)
Петербуржцы, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат из городского бюджета по 50 тысяч рублей. То есть столько же, сколько обладатели официального статуса блокадника - из государственной казны.

- Постановление принято в связи с длительным периодом действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и ограничениями возможности получения оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения, а также в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни, - уточняют в Смольном.
Владимир Путин подписал указ о новых выплатах блокадникам

Ранее президент подписал Указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Но дело в том, что статус блокадника имеют только те, кто прожил в осажденном городе не менее четырех месяцев. Те, кто родился незадолго до освобождения, его не имеют и к категории федеральных льготников не относятся.

В декабре 2019 года в Социальный кодекс Санкт-Петербурга были внесены изменения. По ним петербуржцам, проживавшим в блокадном Ленинграде хотя бы один день, из городского бюджета предоставляются меры социальной поддержки по аналогии с мерами, установленными лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Они получают ежемесячные выплаты, а также иные дополнительные меры социальной поддержки.

Единовременные выплаты должны быть перечислены до 1 октября.

Цифры

2015 петербуржцев прожили в блокадном Ленинграде меньше четырех месяцев, а значит, не имеют статуса блокадника.

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