Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году

В российских школах с 1 сентября начали внедрять программы воспитательной работы. Появились новые краеведческие дисциплины. Добавляются предметы по информационным технологиям.

Советники по воспитанию

Поправки в Закон "Об образовании в РФ", дополняющие его воспитательной работой, инициировал президент РФ Владимир Путин. Закон вступил в силу еще в сентябре 2020 года. Но школам, колледжам и вузам дали время на подготовку до 1 сентября 2021 года. Примеры новых программ были подготовлены в министерстве просвещения, и в прошлом учебном году их апробировали около 17 тысяч учебных заведений.

При этом у школ есть возможность самим разрабатывать и утверждать рабочую программу воспитания и ее календарный план. "Изменения усиливают воспитательную составляющую образовательного процесса, ведь образование - это воспитание и обучение, где воспитание находится на первом месте", - говорит министр просвещения Сергей Кравцов.

В школах вводится и специальная должность - советник по воспитанию.

С нового учебного года они начали работать в десяти регионах. Затем наработанный опыт передадут всей стране.

Изменения будут заключаться, прежде всего, в укреплении патриотического воспитания. Так, в школах будут поднимать государственный флаг. Добавятся экскурсии по музеям, усилят изучение краеведения. В Севастополе, к примеру, в школьную программу включили новый предмет "Севастополеведение". А у приморских школьников появился предмет "Мой Приморский край". Выпущен учебник тиражом 47 тысяч экземпляров, его готовили ученые-историки Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН, учителя и методисты региона. По мнению авторов, применять пособие можно будет уже с первого класса.

В соответствии с программами воспитания в школах будут поднимать государственный флаг, добавят экскурсии по музеям, усилят изучение краеведения

Помимо патриотической составляющей воспитательные программы будут включать спортивные, театрализованные и другие творческие мероприятия.

Цифра в школе

В ближайшие годы - и новый учебный не исключение - школьные программы будут дополняться изучением информационных технологий. Ученики должны осваивать языки программирования, учиться работать с мультимедийными и графическими редакторами, разбираться в антивирусной защите.

Сделать занятия в школах современными и технологичными сейчас помогают специальные центры "Точки роста". Они открываются по всей стране в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Современная школа". Новые "Точки" к началу учебного года открылись и в регионах Дальневосточного федерального округа. Они оснащены новым высокотехнологичным оборудованием. "Это повышает мотивацию, качество обучения, интерес к экспериментальной и исследовательской деятельности. В дальнейшем это поможет в выборе профессии", - рассказал "РГ" врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков. В школах Амурской области заработали 29 новых "Точек роста", а к 2024 году их будет 220. "Ранее у центров был цифровой и гуманитарный профиль, а теперь больше естественнонаучная и технологическая направленность", - сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В Новосибирской области тоже уделяют внимание новым технологиям. Открываются "IT-кубы", "Кванториумы". В этом году запускается еще 105 "Точек роста". Широкая сеть дает доступ к новым технологиям детям из малокомплектных школ в отдаленных селах, рассказала начальник управления образовательной политики регионального минобразования Елена Плетнева. А еще в этом году в новосибирских школах открылись специализированные педагогические и медицинские классы - совместно с профильными университетами.

Дневник для родителей

Новшества вводятся и для родителей. В Амурской области запустили сервис "Образование Амурской области" - региональный аналог цифровой образовательной платформы "Дневник.ру". Взрослые в нем смогут проверить оценки школьников, уточнить расписание, просмотреть домашние задания. Отслеживать информацию можно на сайте и через мобильное приложение.

А на Ямале родители будут получать СМС о времени прихода и ухода ребенка из школы. Ученик подносит свою электронную карту к турникету, и на телефон родителей моментально поступает сигнал. Такие карты ввели на Ямале в прошлом году и их усовершенствуют. Так, в Ноябрьске дети могут проходить по карте в школу искусств, использовать ее как электронный читательский билет. И уже в нескольких городах региона по цифровой карте можно проехать в общественном транспорте и получить обед в школе.

Плюс омега-3

Во многих регионах в этом году меняют и систему питания школьников. Ввести в школах особое меню для детей, которым нельзя употреблять некоторые продукты, предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Идею поддержали в минпросвещения.

В Приамурье, чтобы выбрать особое меню, ученик должен предоставить медсправку. А в Камчатском крае в меню школьников добавили витамины, младшеклассникам и дошколятам начнут давать полезную биодобавку - полиненасыщенную жирную кислоту омега-3. Это, по сути, главный компонент рыбьего жира, который врачи всегда рекомендовали детям как средство профилактики многих болезней и защиты от стрессов. "Сейчас принимаем заявления от родителей на согласие по применению этой добавки", - рассказала начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов министерства образования края Наталья Николенко. Принимать добавку дети будут курсами два раза в год, осенью и весной.

Официально

Накануне нового учебного года министр просвещения Сергей Кравцов провел традиционное Общероссийское родительское собрание. Он сказал, что российские школьники будут учиться в очном формате. Однако и впредь будут учитываться эпидситуация, рекомендации минздрава и Роспотребнадзора. Вакцинация учителей против новой коронавирусной инфекции - добровольная. Вакцин для детей пока нет, как и требований о допуске непривитых детей в школы.

Ученики младших классов будут и дальше получать бесплатные завтраки. В 2021 году на это выделено больше средств. Организация бесплатного питания в школах для учащихся 5-11-х классов зависит от бюджетных возможностей регионов. Кроме того, в России появится реестр школьников, которым необходимо специальное питание.

Решение о пятидневке или шестидневке остается на усмотрение школы. В следующем учебном году минпросвещения представит школам примерное расписание, рекомендации, в которых эффективно распределены предметы - с учетом мнений физиологов, экспертов Роспотребнадзора. Школа сможет пользоваться этим планом или разработать свой. Осенью 2022 года в силу вступят новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) для начальной и основной школы - с 1 по 4-й и с 5 по 9-й классы. В отличие от нынешних стандартов, которые эксперты называют слишком размытыми, новые обещают быть предельно конкретными.