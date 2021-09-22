Доктор Мясников рассказал о предвестниках инсульта

Врач Александр Мясников назвал симптомы, которые могут быть предвестниками инсульта. Чтобы избежать острого нарушения кровообращения головного мозга, человеку, заботящемуся о своем здоровье, надо обратить внимание на несколько факторов.

Первое, что должно насторожить, это повышенный холестерин. Удар с большей вероятностью может произойти у людей с повышенным уровнем сахара в крови.

Употребление алкогольных напитков, другие привычки, не способствующие укреплению здоровья, тоже увеличивают риск инсульта. В эфире телеканала "Россия 1" Мясников подчеркнул, что среди таких факторов и прием определенных гормональных лекарств.

По его мнению, УЗИ поможет врачу сказать, есть ли бляшки в сосудах пациента. Это исследование определит дальнейший ход лечения. А вот МРТ головного мозга для профилактики делать не стоит, оно покажет лишь последствия удара.