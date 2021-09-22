Доктор Мясников рассказал о предвестниках инсульта

Новости

Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу 09:19
ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России 09:16
Литва замотает колючей проволокой забор на границе с Беларусью 09:08
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году 09:05
Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе 09:05
В Китае сообщили о новом очаге распространения COVID-19 08:57
Названы самые дождливые города России 08:47
В Москве подросток убил родителей 08:42
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек 08:38
Капризов продлил контракт с "Миннесотой" на 45 млн долларов 08:13
В среду в Москве воздух прогреется до плюс семи 07:54
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом 07:34
Котяков: Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9% 07:24
Врач Кузьменко: чтобы противостоять инфекциям, нужно больше ходить 07:02
Бывший вице-мэр Томска получил четыре года колонии за взятки 06:53
В Гидрометцентре рассказали о сроках бархатного сезона на курортах России 06:29
Жительница Камчатки отдала четыре миллиона рублей интернет-мошенникам 06:09
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается 06:02
Во Владивостоке ливень затопил школу и детсад 05:11
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах 04:50
В Бурятии суд оставил в силе приговор депутату за смертельное ДТП 04:47
Камчатским кафе разрешили работать ночью 04:41
Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения 04:28
Синоптики рассказали о потеплении в европейской части РФ с 27 сентября 03:47
Космонавты на МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда" 03:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 07:43
Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал о предвестниках инсульта

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Врач Александр Мясников назвал симптомы, которые могут быть предвестниками инсульта. Чтобы избежать острого нарушения кровообращения головного мозга, человеку, заботящемуся о своем здоровье, надо обратить внимание на несколько факторов.

Фото: iStock
Эксперт назвала три самых полезных для сердца сока

Первое, что должно насторожить, это повышенный холестерин. Удар с большей вероятностью может произойти у людей с повышенным уровнем сахара в крови.

Употребление алкогольных напитков, другие привычки, не способствующие укреплению здоровья, тоже увеличивают риск инсульта. В эфире телеканала "Россия 1" Мясников подчеркнул, что среди таких факторов и прием определенных гормональных лекарств.

По его мнению, УЗИ поможет врачу сказать, есть ли бляшки в сосудах пациента. Это исследование определит дальнейший ход лечения. А вот МРТ головного мозга для профилактики делать не стоит, оно покажет лишь последствия удара.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов