Глава минстроя Крыма уволен с занимаемой должности

Глава РК Сергей Аксенов удовлетворил отставку министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова. Соответствующий указ руководителя региона размещен на официальном портале правительства республики.

В документе отмечается, что Храмов уволился по собственному желанию. Он занимал пост главы крымского Минстроя с 24 декабря 2018 года.

Уроженец Севастополя, Храмов окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге как инженер строитель по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 2014 по 2018 годы работал в Правительстве Севастополя начальником Управления строительного контроля и ценообразования, замдиректора Департамента - начальником Управления разрешительной документации и адресации Департамента архитектуры и градостроительства, первым заместителем директора Департамента городского хозяйства и директором государственного казенного учреждения Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства".