О чем писали газеты в Ростове до Октябрьской революции

Ростовские краеведы Георгий Багдыков и Оксана Мордовина выпустили в свет книгу "Курьезы местной жизни". Она состоит из забавных, поучительных, а иногда немного грустных рассказов о простых ростовчанах. Эти истории собраны в разделе "местная хроника" дореволюционных газет и рассказаны от лица Алексея Михайловича Бобылева. В книге нет ни одного вымышленного персонажа, кроме самого рассказчика. Алексей Михайлович начинает свои записки так: "В мою бытность гласным в Ростовской и Нахичеванской городских Думах, на рубеже XIX - XX веков, окончательно сложился ростовский уклад жизни. А город наш представляет собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток".

Молодой саврас и летнее пари

В Ростове часто случаются ливни. Люблю я летние дожди. Не люблю только одного - когда по улицам города бегут бурные реки! Во время очередного ливня на Сенной улице вода шла очень высоко. Некий молодой саврас держал пари, что за сотку водки он переплывет улицу. И представьте себе, пари состоялось. Смельчак переплыл улицу со всеми аллюрами заправских пловцов, ныряя и глотая воздух. Обратное пари на переплыв, правда, не состоялось. Сколько же он, несчастный, грязи наглотался!

Трубу из клозета - на пули

Два молодых человека, войдя во двор Петропавловской богадельни, что на Скобелевской улице, под видом слесарей, посланных от городской управы, принялись "исправлять" в клозете трубы. Да только исправили они так - отвинтили свинцовую трубу и намеревались с ней скрыться. Но одного из них, мещанина Дмитрия Молчанова, удалось задержать. Он все и рассказал... Трубу они хотели переплавить для изготовления пуль и дроби. Революционеры. Что им спокойно не живется? А может, обычные бандиты. Хотя как их различить?

Ничего святого

Мировой судья 6-го участка рассматривал дело по обвинению шайки аферистов, которые выдавали себя за иерусалимских монахов. Все эти господа оказались персидско-подданными, странствующими по обыкновению по деревням и селам для продажи камешков, крестиков и прочего добра, якобы взятого от "Гроба Господня". Перед судом предстали пятеро бездельников. От одного "монаха" еще и дух перегара шел на весь зал. Выяснилась такая деталь. Аферисты заявляли, что Патриарху Иерусалимскому необходима золотая чаша и надо пожертвовать на "благое" дело. Тогда, мол, простятся все грехи. Ну горожане и жаловали суммы, не скупясь, по 150 - 200 и даже 300 рублей. Эх, господа, ничего святого сейчас нет на свете!

Цирк в ресторане "Южная Бавария"

А бывает, господа, что взрослые и вроде бы воспитанные люди ведут себя как последние босяки. Мещанин Петр Дятлов зашел в ресторан "Южная Бавария". Там он встретил игравших на бильярде клоуна из цирка г. Панкратова Федора Чукаева и атлета Василия Загорскова, по сцене известного как Андерсон. Дятлов решил дать пару советов играющим и как бы между делом назвал их "неграмотными игроками". Между Петром и клоуном завязалась ссора. Тут подключился к спорщикам атлет Андерсон, и Дятлов получил несколько звонких пощечин. Но Петр не остался в долгу и плюнул в атлета. Посетители ресторана делали ставки на драку. В итоге все трое попали в участок. Поведает ли мещанин Дятлов дома своим детям, как подрался в ресторане с клоуном и атлетом? И о том, как плевал в циркачей?

Колдун Кузьма и казачья свадьба

Вы верите в колдовство? Я лично не верю. Хотя, конечно, колдуны есть. Но считаю, что они вредят настолько, насколько вы верите в их силу. Хотя... В ноябре 1893 года казак Виктор Шатов праздновал свою свадьбу. Народу было много. Среди гостей был некто Кузьма Долженков, слывший за колдуна. Говорили, что он может порчу навести на человека или сглаз. А может и сжить со свету. На свадьбе одной из женщин стало плохо. Начала она кричать разными голосами. Вокруг нее собрались люди. И тут в такое же бешенство впала еще одна женщина. Кто-то из гостей крикнул, что это колдун Долженков порчу навел, именно он "испортил" женщин. Одурманенные вином гости начали бить Долженкова. Били сильно и всей свадьбой. А еще говорят, просвещенный век!

Клад старца Аринарха

В одно прекрасное утро сторож Иван Гогин увидел хромого голубя, кружившегося на месте. К крылу была привешена записка. Посвященный в трактирах во все тайны современной цивилизации, Иван сразу заподозрил важность депеши. С трепетом он прочитал: "Радуйся, человече: зело счастлив быть! ...В лето 1807-е мною был зарыт на восточной окраине города, близ колодца, медный сосуд, наполненный золотом, приобретенным мной путем убийств. Помолись Господу, чтобы он простил грехи мои, а я умираю... Чти память мою. Старец Аринарх. 1891 год". Депеша произвела в городе сенсацию. Кладоискатели встрепенулись. Верят наши люди в то, что деньги могут легко достаться! Однако полиция обратила внимание, что почерк вовсе не старческий, да и выражения в записке не дают веру, что она была написана сто лет назад.

Ристалище честолюбий за банями Дутиковых

В переулке, за банями Дутиковых который, у некоего господина квартировала Мария Глоткина. Вздумала она однажды развесить на дворе мокрое белье. Так как веревка была занята хозяйским бельем, то она отодвинула его и стала развешивать свое. А Глашка Краснова, прислуга домовладельца, заметила это. Между женщинами завязалась перепалка. Крик поднялся на весь переулок. В ссору вмешался муж Марии Федор, став на сторону жены. Чувствуя, что "сражение проиграно", Краснова разразилась по адресу квартиранта отборной бранью и в заключение плюнула ему в лицо. Оскорбленный Федор схватил с веревки панталоны и "смазнул" ее в ответ дважды. В итоге все трое в канун Рождества угодили в суд.

Все понимаю, но чтобы в лимонадной лавке!

На углу Большого проспекта и Дмитриевской улицы, в доме Яблокова, фруктово-лимонадная лавка имеется. Владелец ее Габриель Газарянц. Так вот, полицией 4-го участка неоднократно составлялись протоколы на владельца лавки. За допущение в этой лавке всякого бесчинства. Вот что мне непонятно, господа, ну учинил ты безобразие, но зачем делать так, чтобы все знали? Гуляйте себе тихо. Так нет. Гуляли так, что вся округа знала. Ведь в этой лавке пили не только лимонад, но и крепкие напитки. И женщины приходили разные. Говорят, и замужние. Бесстыдство! Я, господа, все понимаю, конечно. Все молоды были. Но чтобы в лимонадной лавке...

Сильны наши бабы шуметь!

На берегу реки Темерник собралась компания женщин: Мария Паукова, Ульяна Матюшкина, Февронья Гранкина и Прасковья Крючкова. Они работали на фабрике Панченко и были закадычными подругами. Устроились на траве, начали трапезничать. Ульяна прихватила с собой домашнее вино. Ей на днях из станицы передали от родни. Заговорили о мастере, который недавно пришел на фабрику. Решили выяснить, кто ему приглянулся, и передрались. Марию колотили больше всех. Еще и отняли у нее 8 рублей. Разве можно такое из-за мужика вытворять?

Кондуктор принял роды

В поезде Владикавказской железной дороги из Харькова в Ростов ехала женщина, как говорят, в последнем периоде. Вдруг начались роды! Конечно, кондуктор испугался. Обратился к пассажирам, но все наотрез отказались ему помогать. Представляете, как переживал кондуктор. Ведь не повивальщица же он! Разрешилась женщина от бремени девочкой. На вокзале муж встретил жену с появившимся на свет ребеночком. А кондуктора женщина позвала стать для дочки ее восприемником.

Интересный вопрос

Нередко рассказчик Алексей Михайлович Бобылев вопрошает: "Какой будет жизнь в городе через сто лет? Не угаснет ли южный темперамент горожан, изменятся ли ростовцы?" Итак, живем ли мы по-другому? Да, извозчиков уже не встретишь, а в остальном... Мы и сами все видим.