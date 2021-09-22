Под Астраханью произошла утечка нефтепродуктов во время распила судна

Загрязнение окружающей среды мусором и нефтепродуктами произошло в водоохранной зоне в Астраханской области. Как информирует "Интерфакс", об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Некоторые предприниматели думают, что утилизировать судно не сложнее, чем сдать ненужную бочку в чермет. В частности, АО "Астраханский универсалпорт" пытался распилить судно в водоохранной зоне Волги", - приводит агентство сообщение Радионовой.

Сотрудники этого ведомства уже отобрали для исследования пробы воды и почвы. Факт загрязнения окружающей среды проверяет прокуратура. И.о. астраханского межрайонного природоохранного прокурора Зариф Шамшутдинов уточнил, что судно распиливали без соответствующего разрешения, а нефтепродукты откачивали в яму на берегу.

Лица, причастные к этому нарушению, устанавливаются. Напомним, ранее региональное управление МЧС уведомило, что акватория Волги загрязнена нефтесодержащей пленкой, площадь которой составляет около 250 квадратных метров.