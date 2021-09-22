Путин предложил вписать Адыгею в программы по жилью для медиков и ремонту школ

Президент встретился в формате видеоконференции с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и обсудил социально-экономическое состояние региона.

В целом ситуация в республике развивается в позитивном ключе, оценил Владимир Путин. "Но есть проблемы, на которые следует обратить особое внимание", - считает он. Во-первых, это нехватка медицинских кадров. И здесь важен такой вопрос, как обеспечение медиков жильем. Президент предложил вписаться в соответствующие программы и обязательно проработать с правительством вопрос ремонта и реконструкции школ, обратив внимание на нехватку детсадов - "люди наверняка это замечают". Еще одна проблема республики - необходимость уделить больше внимания чистоте водных ресурсов, считает он.

Путин пообещал дать поручения по поднятым собеседником на встрече темам - все они заслуживают поддержки правительства. В частности, речь о противотуберкулезном диспансере в Майкопе. "Есть очень хорошие результаты по этому направлению в стране в целом. Поэтому, конечно, республика должна подключиться к этой работе", - согласился он.

Мурат Кумпилов пригласил президента на празднование столетия республики в следующем году. "Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно", - кивнул Путин.