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22.09.2021 14:16
Рубрика: Власть

Путин предложил вписать Адыгею в программы по жилью для медиков и ремонту школ

Текст: Кира Латухина

Президент встретился в формате видеоконференции с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и обсудил социально-экономическое состояние региона.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В целом ситуация в республике развивается в позитивном ключе, оценил Владимир Путин. "Но есть проблемы, на которые следует обратить особое внимание", - считает он. Во-первых, это нехватка медицинских кадров. И здесь важен такой вопрос, как обеспечение медиков жильем. Президент предложил вписаться в соответствующие программы и обязательно проработать с правительством вопрос ремонта и реконструкции школ, обратив внимание на нехватку детсадов - "люди наверняка это замечают". Еще одна проблема республики - необходимость уделить больше внимания чистоте водных ресурсов, считает он.

Путин пообещал дать поручения по поднятым собеседником на встрече темам - все они заслуживают поддержки правительства. В частности, речь о противотуберкулезном диспансере в Майкопе. "Есть очень хорошие результаты по этому направлению в стране в целом. Поэтому, конечно, республика должна подключиться к этой работе", - согласился он.

Мурат Кумпилов пригласил президента на празднование столетия республики в следующем году. "Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно", - кивнул Путин.

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