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22.09.2021 10:27
Рубрика: Экономика

Следующие в Крым поезда сократят время в пути

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Пассажирские поезда дальнего следования, направляющиеся в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, увеличат скорость движения и за счет этого сократят время в пути на три-пять часов. А составы из Симферополя станут доезжать до Сибири и Урала на час быстрее. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Пассажиропоток поездов в Крым увеличился втрое

Новый график движения поездов в Крым и обратно начнет действовать с 12 декабря. Ускоренное расписание составлено для пяти маршрутов - № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, № 28/27 Москва - Симферополь, № 92/91 Севастополь - Москва, № 76/75 Симферополь - Омск и № 142/141 Симферополь - Пермь.

В частности, поезд №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь будет находиться в пути на пять часов меньше, а обратный рейс - на три часа.

Поезд №28/27 Москва-Симферополь станет утренним: "Таврия" будет отправляться с Казанского вокзала в 8 часов 40 минут, а прибывать в Симферополь в 12 часов следующего дня. Таким образом, пассажиры поезда проведут в пути немногим более суток с одной ночевкой. Время следования поезда - 27 часов 20 минут вместо прежних 32 часов 30 минут.

Время в пути поезда №92/91 Москва - Севастополь сократится на два часа по направлению из Москвы.

Время в пути поездов №76/75 Симферополь - Омск и 142/141 Симферополь - Пермь сократится на один час.

С декабря 2019 года, когда была открыта железнодорожная часть Крымского моста, поезда "Таврия" перевезли на полуостров и обратно свыше 2,5 миллиона пассажиров, из них не менее 70 процентов пассажиров - в сторону Тавриды. По Крымскому мосту вдоль его знаменитых арок прошло более 6000 поездов дальнего следования.

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