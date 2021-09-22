Следующие в Крым поезда сократят время в пути

Пассажирские поезда дальнего следования, направляющиеся в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, увеличат скорость движения и за счет этого сократят время в пути на три-пять часов. А составы из Симферополя станут доезжать до Сибири и Урала на час быстрее. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Новый график движения поездов в Крым и обратно начнет действовать с 12 декабря. Ускоренное расписание составлено для пяти маршрутов - № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, № 28/27 Москва - Симферополь, № 92/91 Севастополь - Москва, № 76/75 Симферополь - Омск и № 142/141 Симферополь - Пермь.

В частности, поезд №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь будет находиться в пути на пять часов меньше, а обратный рейс - на три часа.

Поезд №28/27 Москва-Симферополь станет утренним: "Таврия" будет отправляться с Казанского вокзала в 8 часов 40 минут, а прибывать в Симферополь в 12 часов следующего дня. Таким образом, пассажиры поезда проведут в пути немногим более суток с одной ночевкой. Время следования поезда - 27 часов 20 минут вместо прежних 32 часов 30 минут.

Время в пути поезда №92/91 Москва - Севастополь сократится на два часа по направлению из Москвы.

Время в пути поездов №76/75 Симферополь - Омск и 142/141 Симферополь - Пермь сократится на один час.

С декабря 2019 года, когда была открыта железнодорожная часть Крымского моста, поезда "Таврия" перевезли на полуостров и обратно свыше 2,5 миллиона пассажиров, из них не менее 70 процентов пассажиров - в сторону Тавриды. По Крымскому мосту вдоль его знаменитых арок прошло более 6000 поездов дальнего следования.