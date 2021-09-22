В Анапе открылась первая уличная библиотека

В центре Анапы, на Арт-авеню по улице Горького, открылась первая уличная библиотека. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инициатором проекта выступило анапское Арт-сообщество и его председатель Мария Полякова.

Отмечается, что уличная библиотека будет способствовать популяризации чтения и привлечет людей разных возрастов. Гости принесли в подарок книги, которые теперь смогут прочитать все желающие. Многие анапчане поделились изданиями со своих книжных полок.

Теперь любой прохожий может присесть на деревянную лавочку, выбрать книгу по душе и провести время за приятным чтением. Кстати, за порядком будут следить мастера Арт-сообщества.

Уличная библиотека стала подарком Анапе и жителям в день 78-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Этому событию был посвящен и концерт, во время которого выступили творческие коллективы курорта.