В Астрахани прошел Международный каспийский фестиваль классической музыки

Перфоманс в первый же день впечатлил премьерами и выступлениями оперных знаменитостей. А в последующие дни концерты переместились на открытую сцену - Соборную площадь Астраханского кремля. Зрителям представили кантату "Александр Невский" и яркое шоу с выступлением сводного симфонического оркестра молодых музыкантов России, Ирана, Казахстана и Азербайджана на фоне переливающихся волн Каспийского моря.

- Собрать оркестр из Прикаспийских стран было моей идеей, - рассказал корреспонденту "РГ" основатель коллектива, художественный руководитель симфонического оркестра Ленинградской области и народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. - Объединение стран через культуру - важная тема, у нас немного таких проектов.

К примеру, уже возникла идея по образцу оркестра каспийских стран объединить музыкантов Средиземноморья.

В новый коллектив влились 65 ярких виртуозов: музыканты из легендарной Мариинки, Санкт-Петербургской филармонии, Российского национального оркестра. А первую скрипку играет талантливый азербайджанский исполнитель Теймур Усубов, который несколько лет работает в Большом театре.

На заключительном гала-концерте оркестр исполнил попурри из оперных хитов Вагнера, Верди, Равеля, Тома.

Тем временем

Астраханский театр оперы и балета представил на фестивале кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский". Музыкальную интерпретацию битвы на Чудском озере исполнил сводный хор в составе артистов театра, государственного хора Калмыкии имени А. Цебекова и солистки "Новой оперы" Москвы Полины Шамаевой. Маэстро Голиков, который в июле на фестивале "Сказы России" презентовал о великом полководце ораторию на музыку современного композитора Мурата Кабардокова, на этот раз был обычным зрителем.