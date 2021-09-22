В Астрахани прошел Международный каспийский фестиваль классической музыки

- Собрать оркестр из Прикаспийских стран было моей идеей, - рассказал корреспонденту "РГ" основатель коллектива, художественный руководитель симфонического оркестра Ленинградской области и народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. - Объединение стран через культуру - важная тема, у нас немного таких проектов.
К примеру, уже возникла идея по образцу оркестра каспийских стран объединить музыкантов Средиземноморья.
В новый коллектив влились 65 ярких виртуозов: музыканты из легендарной Мариинки, Санкт-Петербургской филармонии, Российского национального оркестра. А первую скрипку играет талантливый азербайджанский исполнитель Теймур Усубов, который несколько лет работает в Большом театре.
На заключительном гала-концерте оркестр исполнил попурри из оперных хитов Вагнера, Верди, Равеля, Тома.
Астраханский театр оперы и балета представил на фестивале кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский". Музыкальную интерпретацию битвы на Чудском озере исполнил сводный хор в составе артистов театра, государственного хора Калмыкии имени А. Цебекова и солистки "Новой оперы" Москвы Полины Шамаевой. Маэстро Голиков, который в июле на фестивале "Сказы России" презентовал о великом полководце ораторию на музыку современного композитора Мурата Кабардокова, на этот раз был обычным зрителем.