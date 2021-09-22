В Астрахани врачи спасли годовалую девочку, проглотившую гвоздь

В Астрахани врачи детской клинической больницы имени Силищевой спасли годовалую девочку, проглотившую гвоздь длиной два сантиметра.

Операция по извлечению инородного тела без хирургических разрезов прошла успешно.

- Существовала высокая опасность, что гвоздь может травмировать кишечник, и тогда осложнений не миновать. Нам с коллегами удалось безболезненно извлечь инородное тело и теперь девочка здорова, - рассказал врач-эндоскопист Андрей Утигенов.

Астраханские медики отметили, что с начала года они извлекли из дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта 68 кнопок, заколок, значков, батареек и ключей.

- Инородные тела встречаются у детей разного возраста, но чаще у малышей 2-4 лет. Это возраст, когда ребенок познает мир, пробует все на зуб. В это время родителям и всем взрослым, окружающим ребенка, надо быть бдительными, убирать с глаз мелкие предметы, а при возникновении опасных ситуаций не пытаться самостоятельно извлечь предмет, а обратиться за экстренной помощью, - сказал эндоскопист Марсель Усматов.