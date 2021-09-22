В Краснодаре экс-следователя МВД обвинили в крупной взятке

Краснодарский СК по материалам УФСБ России, возбудил уголовное дело в отношении бывшего следователя ГУ МВД России по краю. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СК по Кубани, фигурант проводил проверку в отношении местного жителя, в рамках которой подозреваемый получил сведения о причастности мужчины к реализации поддельной табачной продукции и акцизных марок в составе группы.

В июле этого года злоумышленник ради личного обогащения предложил проверяемому передать ему взятку в три миллиона рублей за квалификацию его действий по менее тяжкой статье в случае возбуждения уголовного дела, о чем мужчина сообщил в правоохранительные органы.

6 сентября фигурант встретился с заявителем и получил от него требуемую сумму, после чего скрылся с места происшествия. Позже подозреваемый сам явился в органы СК по краю и сознался в совершенном преступлении.

Суд отправил фигуранта под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.