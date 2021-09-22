В Краснодаре вышла книга о героизме солдат в "черном октябре" 1941-го

В Музыкальном театре Краснодара представили мемориальное издание "Трагедия и героизм советских воинов в октябре 1941 года. Под грифом "Сов. секретно". Встречу с читателями приурочили ко Дню окончания Второй мировой воны.

- По сути, эта книга начала писаться не сегодня, а в далеком 1941 году, и не нами, а участниками тех страшных событий, о которых здесь идет повествование... - говорит ее автор-составитель краснодарец Вячеслав Бураков. Ведь в основу книги легла судьба его отца - летчика Константина Григорьевича Буракова: во время войны он проводил аэрофотосъемку гитлеровских войск и погиб при разгроме Брянского фронта.

Издание представляет собой настоящий фронтовой дневник, объединивший под обложкой личные письма, отправленные с передовой, воспоминания очевидцев и бывших узников немецкого концлагеря "Дулаг-184" (за семь месяцев 1942 года в его стенах были замучены 5430 человек), находки поисковиков, архивные документы.

Всю свою жизнь Вячеслав Бураков пытался узнать правду о гибели отца. Константина Григорьевича - выпускника летной школы и фотокорреспондента газеты "Большевистская сталь" в кузбасском городе Сталинске (ныне Новокузнецк) - призвали на фронт, как только началась война. Он попал в 19-ю армию, которая в июле была переброшена на Московское направление и вошла в состав Западного фронта.

Первое время от отца приходили письма и деньги. Иногда небольшие посылочки со сладостями - для Славика и его старшей сестренки Светланы. Последняя весточка с фронта датирована 31 сентября 1941 года - несколько сухих строчек: "Пропал без вести..." Где-то под Вязьмой.

Семья продолжала надеяться, что это ошибка, но вместе с тем быстро ощутила изменившееся отношение к себе: был урезан паек, сразу отменены немногие добавки, полагавшиеся офицерской жене. В то время все пропавшие без вести считались как бы предателями.

Понадобилось долгих 65 лет, чтобы установить точные обстоятельства героической гибели офицера

До последнего времени причины и масштабы катастрофы - образования Вяземского котла - официально замалчивались. Советские войска попали в кольцо окружения и вели ожесточенные бои со второго по 13 октября (лишь немногим группам удалось пробить брешь немецкой обороны и выйти к своим).

- Когда я начал поиски, оказалось, что личного дела Буракова Константина Григорьевича в архиве 19-й армии нет. И даже та скудная информация о нем, которая содержится в картотеке учета безвозвратных потерь офицерского состава, не до конца соответствует действительности, - продолжает автор.

Константин Бураков - летчик аэрофотосьемки офицер штаба 19-й армии Западного фронта. Фото: Из семейного архива Вячеслава Буракова

Понадобилось долгих 65 лет, чтобы установить точные обстоятельства героической гибели офицера. Однажды после поездки по памятным местам в Вязьме в 2010 году Вячеславу прислали письмо следующего содержания: "...Мой родственник Коновалов Алексей Никанорович в 1941 году проживал в деревне Паршуки Вяземского района Смоленской области в возрасте 16 лет, деревня находится в 5 километрах от села Богородицкое, где в данный момент находится музей ("Богородицкое поле". - Прим. ред.). Он рассказывал, что осенью 1941-го в лесу, недалеко от деревни Паршуки, нашел мертвого летчика-офицера, никаких документов при нем не было, тело погибшего было им захоронено в лесу, место захоронения неизвестно. После смерти Коновалова мы разбирали его вещи и обнаружили кобуру от пистолета и обойму с номером 54129, год 1937. Очень хочется установить имя героя. И возможно, что этим летчиком был Ваш отец".

Так оно и оказалось: фрагменты оружия идентифицированы как принадлежавшие офицеру 19-й армии Западного фронта, летчику Константину Буракову. Сегодня эти отвоеванные у безвестности трофеи вместе с документами героя выставлены в музее 42-й школы Прикубанского округа Краснодара.

Прямая речь

Вячеслав Бураков, автор-составитель издания:

- Эта историческая книга создавалась более десяти лет. При написании подбирались все материалы, касающиеся легендарной 19-й армии Западного фронта, которая была образована в мае 1941 года приказом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина и Генеральным штабом Министерства обороны Советского Союза. Я также включил в свой труд обнародованные Германией карты наступления немецких войск на СССР, рассказы генералов о военнопленных. И очень надеюсь, что на уроках мужества в школах и вузах ребята познакомятся с этим трудом и, возможно, напишут сочинения, тем самым увековечив память о защитниках нашей родины.