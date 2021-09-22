В краснодарской скорой помощи появился новый реанимационный "чудо-мобиль"

Врач "скорой помощи" Светлана Щербина работает на новом реанимобиле класса "С" - маневренном, вместительном, удобном. В нем - большая кабина, а в медицинском салоне можно встать во весь рост.

Краснодарский край. Медики "скорой помощи" в этом году получили для работы 60 автомобилей. В основном их распределили в районные центры. Фото: Пресс-служба Краснодарской клинической больницы скорой медпомощи

Этот "чудо-мобиль" приписан к Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи. Как сообщили "РГ" в пресс-службе больницы, в этом году в регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получено 60 автомобилей, из которых только шесть находятся в столице Кубани.

"Это "однокомнатная квартира", где можно провести сердечно-легочную реанимацию и оказать любую другую медпомощь, в том числе после ДТП, при инфарктах и инсультах, - рассказала Светлана Щербина. - Реанимобиль нашпигован продвинутой техникой. Есть здесь особенно актуальный в последнее время аппарат подачи кислорода. И вакуумный матрас, фиксирующий от макушки до пяток, например, при множественных переломах.

В Курской области парк машин "скорой помощи" начал активно обновляться несколько лет назад. В гаражах больниц и поликлиник появились новые машины: более комфортные для медиков и пациентов. Недавно в регион поступили еще 22 новые кареты "скорой помощи". Курирующий здравоохранение заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что новые машины проходят оформление. После этого они пополнят ряды "скорых" в муниципалитетах региона, в том числе и отдаленных.

В пандемию новые "скорые" медики используют не только для выездов к пациентам, но и для транспортировки больных, передачи анализов в лаборатории, от чего зачастую зависит правильность постановки диагноза. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в области остается не более 10 процентов "скорых" старше пяти лет.

В новом реанимобиле есть аппарат подачи кислорода и вакуумный матрас для попавших в аварии

Этой осенью 31 автомобиль скорой медпомощи марки "Газель" поступит и в Пермский край. Кроме того, в Прикамье появятся еще шесть "УАЗов" для станций скорой медпомощи, рассчитанных на перевозку шести пассажиров. "Часть их будут работать на подстанции краевого центра, остальные - в городах и районах Прикамья", - сообщили в минздраве края.

А на сэкономленные средства краевого бюджета закупили 56 машин для фельдшеров, врачей и для доставки анализов, 31 машину "Нива" и 36 - "УАЗов".

5,5 миллиарда рублей правительство России выделило только на закупку машин "скорой помощи"

В регионах обновление медтранспорта идет по нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ".