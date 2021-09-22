В Крыму пенсионеры-скалолазы из девяти стран покорили гору Крестовую

В Судаке под эгидой Федераций альпинизма России и Республики Крым прошел 14-й Чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания. У подножия горы Крестовой, той самой, на вершине которой гордо возвышается древняя генуэзская крепость, собрались представители девяти стран мира - России, Германии, Польши, Израиля, Украины, Казахстана, Узбекистана, США и Австралии. Все они - элита альпинистского мира.

Условия участия требуют уровня не ниже кандидата в мастера спорта (КМС) по альпинизму или скалолазанию. Еще одно требование - возраст не меньше 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин. А вот верхних границ нет. В этот раз на спортивных трассах отметились сразу 34 участника, которым исполнилось 70 лет и больше. Никто из них не собирается почивать на лаврах и прятать карабины и скальные туфли на антресоли. Более того, дамы элегантного возраста щеголяли самым модным снаряжением. Даже расцветки скальных обвязок и баффов (повязок) - в трендах сезона.

Алевтина Пахомова из Санкт-Петербурга - самая опытная среди женщин. В этом году она отметила свой 82-й день рождения. Миниатюрная, подтянутая, ростом всего 1 метр 46 см. Она - настоящая легенда. Дважды мастер спорта (по альпинизму и по скалолазанию), абсолютная чемпионка СССР в скальном многоборье, за плечами которой 180 восхождений на самые серьезные вершины мира. Последнее из них она совершила в 59 лет. До недавнего времени тренер сборной команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Пахомова оказалась единственной в своей возрастной категории "1941-1937 гг. и старше".

А вот постоянная участница чемпионата и обладательница титула дважды "Снежный барс" (дается за восхождение на пять вершин бывшего Советского Союза высотой свыше 7000 м) 80-летняя крымчанка Эльвира Насонова на сей раз заняла место судьи.

- Соревноваться мне нравится больше, чем судить. Но участников всегда больше, чем судей. Я судья первой категории. Меня пригласили в таком качестве, - объяснила Насонова.

Пахомова же, преодолевшая 20-метровый скальный маршрут за 2 минуты 05 секунд, осталась недовольна.

- Очень простая трасса и очень короткая. Не успела оглянуться, и все закончилось, - заявила скалолазка.

- Алевтина Вениаминовна и весь маршрут бы пролезла -100 метров, и ей все равно бы не хватило. Удивительная женщина! - восхищается заместитель главного судьи чемпионата по безопасности Павел Романенко.

Коренная петербурженка до сих пор дважды в неделю ходит заниматься на скалодром, считая скалолазание лучшей разминкой для всех групп мышц. Досадует, что из десяти городских скалодромов только на два ветеранов альпинизма пускают бесплатно. Но радуется, что в последние годы приходит много детей, а скалолазание включили в программу Олимпийских игр. Зимой катается на беговых лыжах и ездит в близлежащий Кировск, чтобы протестировать горнолыжные спуски, а по осени рассекает на велосипеде. Но все же попросила не фотографировать ее крупным планом, "чтобы читатели не увидели, какая она старая".

69-летняя Тамара Атюкина из Екатеринбурга тоже посещает скалолазный стенд дважды в неделю. Кроме того, она до сих пор работает. Профессия почтальона требует хорошей физической подготовки - за день приходится проходить немало километров.

Александр Казаков из Красноярска лишь четыре года назад серьезно занялся скалолазанием, когда ему исполнилось 80. А до этого 62 года был убежденным альпинистом.

- В первый раз я попал в альплагерь в 1955 году, - поделился ветеран. - Это было в Цее (Северная Осетия). С тех пор побывал на всех горах СССР, начиная с Камчатки и до Крыма. Поднимался на Пик Коммунизма (7495 метров, Памир, Таджикистан). Только Карпаты пропустил.

В Судак Казаков приезжает уже в четвертый раз. В этом году ему досталось "серебро" на дистанции. Он опередил своего ровесника Юрия Тинина из Москвы на 20 секунд, но уступил более молодому севастопольцу Витольду Нестерову. 14 мая нынешнего года чемпиону исполнилось 82 года.

А участник из Австралии Владислав Невировский задует 77 праздничных свечей только 25 октября. 50 лет поляк по происхождению посвятил альпинизму. 40 лет назад Невировский переехал на "зеленый континент". О крымских соревнованиях узнал от русских друзей, с которыми продолжает ходить в горы и по сей день. Говорит, что не сомневался ни минуты, потому что "любит Россию". Едва успел оформить визу. Из Мельбурна прилетел в Варшаву, оттуда в Москву. А уже потом - в Крым. Австралиец органично вписался в ветеранскую компанию. Даже сложностей перевода не возникло благодаря участникам из Донецка и Луганска. И трассой, и своим результатом Невировский остался очень доволен. В Крыму он пробыл до 17 сентября и обратный путь в Австралию проложил через Иркутск и Дальний Восток - "очень хотел увидеть Байкал".

- Я хотел бы приехать в следующем году. Главное, чтобы пандемия закончилась, - заявил он.

Коронавирус едва не сорвал соревнования. По словам организаторов, были мысли об их отмене в связи с действующими ограничениями. Несколько десятков подавших заявки участников так и не смогли приехать в Судак: кто-то не успел вакцинироваться, у кого-то тесты оказались положительными. Многие из них - ветераны альпинизма с Украины. Представительницу Великобритании Таню Дейл ждали до последнего момента. Но она так и не смогла вылететь.

Ялтинец Борис Тенигин, много лет живущий в Германии, теперь не может вернуться в Триер.

- Рейсы в Германию отменили. Так что в Крыму я теперь надолго, - сообщил "Снежный барс", один из немногих советских и российских альпинистов, которые работали гидами в престижном Международном центре альпинизма на горнолыжном курорте в местечке Шамони (Франция). Впрочем, о приезде в Крым он не жалеет.

Российским участникам проще, потому и география обширна: от Ялты и Севастополя до Перми, Казани и Красноярска.

- Приезжать в Судак на чемпионат в сентябре - это уже привычка. Ждешь, готовишься, - объяснила Ильсияр Шакирова из Казани.

По предварительной информации организаторов чемпионата, и ей, и другим участникам в следующем году не придется менять планы.

Справка "РГ"

Судак известен альпинистам и скалолазам на протяжении многих десятилетий, прежде всего, своей главной вершиной - Сокол (473 метра). Более шести десятков маршрутов, проложенных по этой горе, позволяют тренироваться спортсменам разного уровня подготовки, включая профессионалов высокого класса. К примеру, соколиные "зеркала" (категория сложности 5А и 5Б) - обширные участки с минимальным рельефом, практически идеально гладкие требуют от альпинистов серьезных навыков.

Кроме того, судакские скалы не раз принимали участников различных соревнований. К примеру, в 1974, 1976 и 1982 году - соответственно, 12-й и 13-й и 16-й чемпионат "Всесоюзные соревнования добровольного спортивного общества профсоюзов" (ВС ДСО).