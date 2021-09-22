В Сочи могут погибнуть все пальмы, ставшие одним символов курорта

На официальном гербе Сочи изображены горы, пальмы, солнце и море. Но одного из этих символов курортный город в скором времени может лишиться: субтропические растения атаковали грозные бабочки-вредители. А так как естественных врагов у этих насекомых здесь нет, они начали размножаться с устрашающей скоростью и уже заселили сто процентов уникальных деревьев, угрожая полностью их уничтожить.

Дело зашло настолько далеко, что тревогу забили ученые и биологи. Действительно, разве можно представить Сочи без вечнозеленых пальм?

Город со всех сторон окружен особо охраняемыми территориями, где по закону запрещено использовать химические реагенты при борьбе с вредителями. Опрыскивание можно вести только с помощью биологических препаратов, которые, во-первых, дороги, а во-вторых, недостаточно эффективны. Однако непрошеным гостям из другой части света не запретишь переходить административные границы: попав в Кавказский биосферный заповедник, бабочки-вредители моментально оказались на территории самого муниципалитета.

- Проблема усугубляется еще и тем, что у нас отсутствует муниципальная организация, которая бы профессионально занималась выращиванием и защитой растений, - поясняет в разговоре с корреспондентом "РГ" председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. - Все эти работы возложены на плечи компаний-подрядчиков, а их выбирают в результате проведения тендера на услуги. Кто из них предложит наименьшую цену, тот и побеждает. Подразумевалось, что это позволит экономить городской бюджет, но на практике выяснилось: компании порой просто не в состоянии предоставлять услуги нужного качества. Например, лечение заселенных вредителями экзотических растений обходится вовсе не дешево. Но его необходимо проводить, чтобы город не остался без пальм.

Главный научный сотрудник отдела защиты растений Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук" Наталья Карпун приводит корреспонденту "РГ" яркий пример того, как подрядчики опрыскивают растения препаратами, уничтожающими вредителей.

- После одной из таких обработок мы со специалистами проехались по городу - посмотреть, какое воздействие на гусениц, облепивших пальмы, оказал раствор, - рассказывает Наталья Карпун. - И я вижу, что гусеницы чувствуют себя после него просто великолепно. Мы были в шоке: что это за вредители такие, которых даже химикаты не берут?! Не иначе как мутанты, действительно. Для ученых это стало бы сенсацией. Но в реальности все оказалось гораздо банальнее: подрядчик не успел найти нужное количество препарата для обработки пальм, а по условиям контракта с мэрией сроки поджимали. И не придумал ничего лучшего, как закачать в бочку обыкновенную воду. Таким "раствором" и опрыскали пальмы, якобы спасая их от нашествия вредителей.

- Бабочка, которая атаковала пальмы в районе Большого Сочи и прилегающих территорий, - это пальмовая огневка, - говорит директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова Сергей Шевелев. - Также в последнее время выявили и еще один вид вредителя - азиатскую огневку. Кубань и регионы Черного моря - не ее места обитания, ее здесь никогда и не было. Огневка распространена на нашем Дальнем Востоке, а также в Китае, Корее и Японии. Завезли ее, вероятно, с посадочным материалом. Своих-то питомников, выращивающих экзотические растения, здесь нет. Но поскольку естественные враги для азиатской огневки отсутствуют, произошло взрывное размножение популяции. Сейчас пальмовой огневкой уже заселены все пальмы в центре Сочи. Кроме того, большие очаги ее распространения есть в Дагомысе, Адлерском районе и Кудепсте. А азиатская огневка на пути к полному уничтожению гибискуса в районе Сочи.

По словам специалистов, за сезон успевает родиться три-четыре поколения бабочки-вредителя. Ее личинки превращаются в гусеницы, которые и поедают растения.

Сотрудники Кавказского биосферного заповедника и Субтропического научного центра РАН встали на защиту пальм от нашествия азиатской огневки. Они начали делать деревьям внутристволовые инъекции - своеобразные прививки для растений.

Так как естественные враги для азиатской огневки в Сочи отсутствуют, произошло их взрывное размножение

Проводятся они следующим образом: в стволе дерева сверлится узкое отверстие глубиной около 20 сантиметров и в него в течение 15-40 минут вводится специальный раствор, уничтожающий вредителей. Препарат находится в пальме до двух месяцев и вместе с естественными соками дерева проходит по всем участкам. Когда личинки начинают питаться, они погибают. Это, по словам ученых, гораздо эффективнее и экологичнее, чем опрыскивание сверху.

Казалось бы, решение найдено. Но у метода обнаружились два недостатка. Первый - дороговизна: одна-единственная инъекция обходится в сумму до 600 рублей, а заселенных вредителями пальм на курорте - тысячи. Второй - отсутствие в нужном количестве специалистов, которые бы могли регулярно делать эти инъекции, следить за растениями и высаживать новые. И тут вполне может пригодиться, как говорят специалисты, опыт прошлых лет - еще полтора десятилетия назад в Сочи существовала компания "Зеленстрой", а ее учредителем являлась мэрия.

- "Зеленстрой" занимался всеми вопросами ухода, озеленения и защиты растений на курорте, - рассказывает председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. - Но компания напрямую финансировалась из городского бюджета и , участвуя в тендерах, по цене проигрывала частникам. "Зеленстрой" обанкротился и закрылся. Теперь же практика показала, что работа подрядчиков далеко не удовлетворяет нужды города. Мы хотим вернуть "Зеленстрой", потому что только при системном подходе, пусть и более затратном финансово, удастся сохранить на курорте субтропические растения, в том числе пальмы. Но сделать это можно теперь, лишь приняв поправки к федеральному закону, разрешающие не проводить тендеры для таких компаний, как "Зеленстрой".

По словам Виктора Филонова, сейчас городское Собрание Сочи готовит соответствующий законопроект, который направят в заксобрание Краснодарского края. В свою очередь депутаты ЗСК, в случае утверждения документа, могут внести его на рассмотрение в Госдуму.

Новинки XIX века

Именно экзотические пальмы выделяют Сочи на фоне всех городов России. Они появились на курорте еще в конце XIX века. Известный коллекционер из Петербурга Сергей Худеков в 1889 году приобрел в Сочи участок дикого непроходимого леса и за два года превратил его в удивительный субтропический парк. Он привез туда экзотические растения изо всех теплых уголков земли. Среди новинок были и разные виды пальм. Таким образом Сергей Худеков основал "Дендрарий" - одну из главных достопримечательностей современного Сочи.

После этого очень быстро пальмы распространились по всему курорту. Мягкий субтропический климат позволяет этим экзотическим растениям очень комфортно чувствовать себя в Сочи. Сегодня на Черноморском побережье растет более 25 видов пальм.

Нагрянет и "пчела-тигр"?

В природе естественным врагом азиатской огневки является азиатский шершень, который помогает регулировать ее численность. Личинки бабочки - важная часть его рациона. Этот вид обитает не только в Китае, Корее и Японии, но облюбовал также и регионы российского Дальнего Востока, несмотря на их суровый климат. Теперь же, когда бабочка появилась в Сочи, с его мягким субтропическим климатом, по словам экспертов, здесь тоже теоретически можно ждать появления гигантского азиатского шершня.

Но такая новость вряд ли обрадует туристов и жителей курорта.

Дело в том, что данный вид шершня является самым большим в мире и неофициально также носит название "пчела-тигр" за свою яркую окраску, агрессивность и опасность. От его укусов в одной только Южной Корее каждый год погибает до 40 человек. Длина тела шершня превышает пять сантиметров, а размах крыльев - семь сантиметров. Причем длина жала, которым он, в отличие от пчел, может пользоваться неограниченное число раз, составляет почти шесть миллиметров (!). Шершень вырабатывает сильнейший яд, который при попадании в тело жертвы разрушает структуру клеток. Его укус является чрезвычайно болезненным для человека, а для аллергиков - и вовсе смертелен.

Кроме того, азиатский шершень активно охотится на пчел, катастрофически снижая их популяцию в ареале своего обитания.