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22.09.2021 18:07
Рубрика: Культура

В Таганроге прошел международный театральный фестиваль "На родине Чехова"

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 217(8568)
И снова Таганрог превратился на пять дней в театральную столицу: здесь прошел международный театральный фестиваль "На родине А. П. Чехова".
Фото: Таганрогский театр драмы имени Чехова Фото: Таганрогский театр драмы имени Чехова
Фото: Таганрогский театр драмы имени Чехова

Фестиваль с 1980 года проходит именно в Таганроге, городе, который дал миру великого писателя, городе, о котором сам Чехов сказал: "В Таганроге любят и понимают театр". За эти годы здесь представили свои работы множество коллективов. На этот раз на сцене уютного чеховского театра выступили артисты из Новочеркасска, Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира.

Фото: SB.BY
Послесловие к театральному фестивалю: чего сегодня жаждет зритель

Новочеркасский театр драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской, которому через четыре года исполняется 200 лет, привез нашумевшую драму Леонида Зорина "Царская охота". Театральная компания "Движение" из Москвы представила спектакль по мотивам произведений Бунина "Аллеи любви, или Последний пароход". Нижегородский театр "Комедiя" - историю любви и страсти в лирической комедии Алексея Толстого "Касатка". А Владимирский академический театр драмы, основанный 170 лет назад актером Иваном Лавровым, удивившимся, что в городе нет театра, - трагикомедию Антона Павловича "Скрипка Ротшильда". Классика, совершенно современная и заставляющая сопереживать зрителей всех поколений.

Открылся фестиваль полюбившимся зрителям спектаклем "Душечка", театральным сочинением режиссера из Москвы Татьяной Ворониной по одному из самых известных рассказов А. П. Чехова. Необычное решение: Душечку в разные периоды жизни играют три разные актрисы, передающие кристально чистую душу героини и желание отдавать, а не брать.

Каждый раз фестиваль дает возможность регионам обмениваться опытом, изучать театральные постановки и тенденции, расширять границы. И всегда это праздник и для участников, и для зрителей.

Это не только смотр творческих достижений, но и курс как "взлететь" в медийном пространстве. Данной теме был посвящен семинар "Театр в эпоху цифровых вызовов". Ведущая Марина Меркулова, главный редактор сетевого издания "Медиа-проект ARTИСТ", академик Международной академии телевидения и радио представит документальный фильм "По следам Вахтангова", приуроченный к 100-летию Вахтанговского театра.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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