В Волжском из-за пандуса инвалид-колясочник оказался заперт в квартире

Ровно год назад "РГ" рассказывала о волжском инвалиде Павле Кошкине, который фактически заперт в своей квартире. Положенный по закону оборудованный съезд в доме никак не сделают, хотя семья куда только ни обращалась. За минувшие месяцы дело, к сожалению, с места не сдвинулось.

Волжанин Павел Кошкин - инвалид первой группы. С детства передвигается на коляске. Помогала ему выбраться на улицу мать. Но Светлана Игоревна пожаловалась корреспонденту "РГ", что сил у нее все меньше. Как ни крути, 65 лет. И если раньше Павел общался со своими друзьями, тоже колясочниками, на прогулке, то теперь только по скайпу. А свежим воздухом дышит через форточку.

- В управляющей компании нам поначалу предложили дешевый вариант: съемную конструкцию из жесткого пластика. Пять пластин состыковываются в одну "лыжу" под колесо. И столько же - под второе. Самому это сделать нереально. Инвалид-колясочник должен слезть с коляски, установить этот "трап", съехать по нему, а потом собрать, чтобы никому не мешал. Как они себе это представляют? - удивляется Светлана.

В "РГ" хранится ответ многофункционального предприятия жилищного хозяйства: "Управляющая организация должна поддерживать в надлежащем состоянии уже имеющийся пандус, но не обязана сооружать его за свой счет". Юридически все именно так. Но кто же должен помочь? Ответ: городские власти. Волжская прокуратура направила мэру представление.

Закавыка в том, что подъезд для сооружения пандуса не очень удобен: крыльцо слишком высокое, и если сделать съезд под нормальным углом, коляска будет выкатываться прямо на проезжую часть. Однако специалисты выяснили, что сделать пандус там все же возможно.

- Комитет по обеспечению жизнедеятельности города заказал экспертизу, ее заключение оказалось в нашу пользу. Но пока суд да дело, сменилось начальство, будут собирать новую комиссию. Боюсь, что на этот раз дадут отрицательный ответ, потому что просто не хотят ничего делать, - волнуется Светлана.

На этот случай Кошкины сами нашли альтернативный вариант. Если вдруг новая комиссия сочтет невозможным обустройство спуска с крыльца, можно установить внешний лифт - платформу, которая крепится к стене дома.

Заместитель председателя этого комитета Игорь Барсуков так объяснил задержку: структурное подразделение находилось в стадии реорганизации, из-за сокращения штата расстались с рядом сотрудников. Надо подождать.

А ведь экспертиза проводилась серьезная. Специалисты собрали данные о времени постройки здания, проверили состояние конструкций, сделали все замеры. И пришли к выводу, что "проведение работ по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида представляется возможным". Стоимость работ составляет 456 800 рублей. Это подтвердила генеральный директор компании "Югстройтехэкспертиза" Татьяна Островская.

Чиновники между тем уверяли Кошкиных, что нужно обсудить вопрос на собрании жильцов - ведь это за общий счет придется сооружать пандус. Скорее всего, им не понравится предложение раскошелиться, пусть и на благое дело. Вот только правильно ли чиновники толкуют законы, перекладывая свои обязанности на других? Зампрокурора Волжского Марина Вольская разъяснила: "Денежные средства жителей дома не привлекаются для реализации беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, проведение общего собрания жильцов не требуется".

Но как бы кто ни толковал законы, дело с места не двигается.

- Пандус так и не сделали, сижу безвылазно дома. На законы про доступную среду всем наплевать. Неужели город не может найти деньги на установку уличного стационарного пандуса и установку внутри подъезда наклонной вертикальной платформы для перемещения людей в инвалидных креслах и тем самым обеспечить мое законное право на нормальную жизнь в социуме? - задает Павел вопросы, и у меня на них нет ответа.