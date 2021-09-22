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22.09.2021 17:33
Рубрика: Общество

В Волжском из-за пандуса инвалид-колясочник оказался заперт в квартире

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 217(8568)
Ровно год назад "РГ" рассказывала о волжском инвалиде Павле Кошкине, который фактически заперт в своей квартире. Положенный по закону оборудованный съезд в доме никак не сделают, хотя семья куда только ни обращалась. За минувшие месяцы дело, к сожалению, с места не сдвинулось.

Волжанин Павел Кошкин - инвалид первой группы. С детства передвигается на коляске. Помогала ему выбраться на улицу мать. Но Светлана Игоревна пожаловалась корреспонденту "РГ", что сил у нее все меньше. Как ни крути, 65 лет. И если раньше Павел общался со своими друзьями, тоже колясочниками, на прогулке, то теперь только по скайпу. А свежим воздухом дышит через форточку.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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- В управляющей компании нам поначалу предложили дешевый вариант: съемную конструкцию из жесткого пластика. Пять пластин состыковываются в одну "лыжу" под колесо. И столько же - под второе. Самому это сделать нереально. Инвалид-колясочник должен слезть с коляски, установить этот "трап", съехать по нему, а потом собрать, чтобы никому не мешал. Как они себе это представляют? - удивляется Светлана.

В "РГ" хранится ответ многофункционального предприятия жилищного хозяйства: "Управляющая организация должна поддерживать в надлежащем состоянии уже имеющийся пандус, но не обязана сооружать его за свой счет". Юридически все именно так. Но кто же должен помочь? Ответ: городские власти. Волжская прокуратура направила мэру представление.

Закавыка в том, что подъезд для сооружения пандуса не очень удобен: крыльцо слишком высокое, и если сделать съезд под нормальным углом, коляска будет выкатываться прямо на проезжую часть. Однако специалисты выяснили, что сделать пандус там все же возможно.

- Комитет по обеспечению жизнедеятельности города заказал экспертизу, ее заключение оказалось в нашу пользу. Но пока суд да дело, сменилось начальство, будут собирать новую комиссию. Боюсь, что на этот раз дадут отрицательный ответ, потому что просто не хотят ничего делать, - волнуется Светлана.

На этот случай Кошкины сами нашли альтернативный вариант. Если вдруг новая комиссия сочтет невозможным обустройство спуска с крыльца, можно установить внешний лифт - платформу, которая крепится к стене дома.

Заместитель председателя этого комитета Игорь Барсуков так объяснил задержку: структурное подразделение находилось в стадии реорганизации, из-за сокращения штата расстались с рядом сотрудников. Надо подождать.

А ведь экспертиза проводилась серьезная. Специалисты собрали данные о времени постройки здания, проверили состояние конструкций, сделали все замеры. И пришли к выводу, что "проведение работ по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида представляется возможным". Стоимость работ составляет 456 800 рублей. Это подтвердила генеральный директор компании "Югстройтехэкспертиза" Татьяна Островская.

Фото: iStock
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Чиновники между тем уверяли Кошкиных, что нужно обсудить вопрос на собрании жильцов - ведь это за общий счет придется сооружать пандус. Скорее всего, им не понравится предложение раскошелиться, пусть и на благое дело. Вот только правильно ли чиновники толкуют законы, перекладывая свои обязанности на других? Зампрокурора Волжского Марина Вольская разъяснила: "Денежные средства жителей дома не привлекаются для реализации беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, проведение общего собрания жильцов не требуется".

Но как бы кто ни толковал законы, дело с места не двигается.

- Пандус так и не сделали, сижу безвылазно дома. На законы про доступную среду всем наплевать. Неужели город не может найти деньги на установку уличного стационарного пандуса и установку внутри подъезда наклонной вертикальной платформы для перемещения людей в инвалидных креслах и тем самым обеспечить мое законное право на нормальную жизнь в социуме? - задает Павел вопросы, и у меня на них нет ответа.

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