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Рубрика: Происшествия

В Волгограде суд утвердил приговор за мошенничество патологоанатомам

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 217(8568)
Волгоградский областной суд утвердил приговор патологоанатомам, признанным виновными в получении взятки и подлоге.

В январе 2017 года главный врач областного патологоанатомического бюро (ВОПАБ) Вадим Колченко производил вскрытие тела женщины, скончавшейся после родов. Причиной смерти 28-летней волгоградки стали бактериально-вирусная инфекция и отек мозга. Но медик не захотел портить статистику материнской смертности в регионе.

Фото: Вадим Жернов/ РИА Новости
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Главврач и двое его подчиненных, Наталья Герасименко и Екатерина Черкасова, заменили гистологические образцы печени умершей роженицы на образцы печени другого человека, страдавшим хроническим гепатитом. А подлинные биоматериалы уничтожили. После этого составили подложный протокол исследования трупа и родственникам погибшей выдали фиктивные документы.

- В качестве причины смерти в заключении было указано общее заболевание, не связанное с беременностью и родами, - отметила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Кроме того, Колченко начислял санитарам премии, после чего сообщал им, что часть полученных средств необходимо вернуть якобы на хозяйственные нужды. В действительности же деньги он клал себе в карман. С декабря 2017-го по май 2018-го патологоанатом таким образом похитил 162,5 тысячи рублей.

Подсудимые не признали свою вину. Дзержинский районный суд Волгограда приговорил главврача к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительное наказание - 2,5 миллиона рублей штрафа и лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления семь лет.

Его сообщницам назначено наказание в виде лишения свободы: одной - на два года, второй - на полтора условно (также с отстранением от такой работы на двухлетний период).

И защита, и обвинение обжаловали приговор. Одна сторона сочла вердикт слишком суровым, вторая - излишне мягким. Но областной суд оставил без изменения меру наказания.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталия Рудник, дело о гибели роженицы выделено в отдельное производство и им занимается центральный аппарат ведомства. Была ли вина докторов, определит суд. Решение могут вынести уже в скором времени.

Между тем

Материнская смертность рассчитывается исходя из количества трагических случаев на сто тысяч родившихся живыми младенцев. По данным 2018 года, в Волгоградской области этот показатель составлял 8,5 (две погибших), годом ранее - вдвое меньше. В ЮФО худший результат был в Калмыкии - 34 (в процентном отношении картина плохая), Севастополе - 22 и Крыму - 20. Заметно статистическое улучшение прежде всего в городах: там материнская смертность сократилась на 37 процентов.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Волгоградская область Волгоград

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