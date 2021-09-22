В Волгограде задержали москвича с 15 литрами осетровой икры

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали в Волгограде москвича с крупной партией черной икры, сообщает пресс-служба МВД России.

40-летний житель столицы прилетел с целью сбыта. После выхода из здания аэропорта к нему подошли оперативники. В его дорожном чемодане обнаружены 30 пластиковых контейнеров емкостью по пол-литра каждый с икрой.

Ихтиологи подтвердили, что изъята икра амурского осетра, относящегося к особо ценным видам рыб. Он занесен в Красную книгу РФ. Предположительно, икру добыли браконьеры в Хабаровском крае.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". С подозреваемого взяли обязательство о явке. Предварительное расследование продолжается.