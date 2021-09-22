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22.09.2021 09:35
Рубрика: Экономика

Вакансии с зарплатой в 140 тысяч перестали быть редкостью в деревне

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 217(8568)
Анна Скрябина ждала четвертого ребенка, когда задумалась о переезде в село. В мечтах представился уютный дом на живописном берегу реки, свежие фермерские продукты, щебетание птиц, фруктовый сад, где будут гулять дети.
Востребованных профессий достаточно и в родных местах. Фото: РИА Новости Востребованных профессий достаточно и в родных местах. Фото: РИА Новости
Востребованных профессий достаточно и в родных местах. Фото: РИА Новости

Ее надежды сбылись. Многодетной семье сразу выделили земельный участок в селе Новый Рычан, а на средства маткапитала Анна с мужем купили дом. Скрябины справили новоселье после выписки из роддома, и началась сельская жизнь.

Фото: Вячеслав Щеглов
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- Здесь замечательное место: парк, четыре магазина, школа, детский сад, ФАП, недавно построили новую дорогу, - рассказала "РГ" новоявленная сельчанка.

Муж Анны устроился начальником цеха у предпринимателя, а она сама, модельер-конструктор по профессии, в свободные минуты занялась шитьем.

- Старший сын пошел в восьмой класс, дочка - в пятый. А в школе только и разговоров о том, что в селах нет работы и после выпускного придется уезжать. Есть дети, которые окончили школу, а чем заняться - не знают, - рассказывает Анна.

Тогда она взялась изучать вакансии и сделала неожиданное открытие: работы - полно. Из 11 тысяч вакансий в Астраханской области почти 6 тысяч - в сельской местности. Только в том районе, где она поселилась, требуется больше 1,2 тысячи специалистов: овощеводы, рыбаки, водители, повара, врачи, учителя, программисты. Причем есть высокооплачиваемые вакансии: машинисту экскаватора в селе Тюрино предлагают зарплату 140 тысяч рублей, а дорожному рабочему в Мултаново - 75 тысяч рублей.

- Дети просто не знают, какие профессии востребованы на их малой родине и сколько на самом деле они могут заработать, не переезжая в город, - уверяет Анна. - Профориентацией никто не занимается, а гаджеты с интернетом здесь далеко не у всех.

Фото: iStock
Названы высокооплачиваемые вакансии в российских регионах

Анна подумала, что в деревнях тоже нужны ярмарки вакансий: только приглашать следует тех работодателей, которым нужны рабочие руки в сельской местности. Стоит позвать и местную молодежь, которая сейчас учится в вузах и техникумах по нужным селу специальностям и планирует вернуться. Они будут делиться со школьниками опытом и планами на будущее.

Свою идею Анна назвала "Топ профессий на селе", в августе представила проект на форуме Российского союза молодежи в Ульяновске и выиграла грант - 93 тысячи рублей. Ей удалось собрать группу активистов: психологи, соцработники и просто неравнодушные односельчане. С ними она ездит по школам, рассказывая детям о востребованных в родных местах профессиях. И готовится организовать в Новом Рычане первую в регионе сельскую ярмарку вакансий.

- Разговаривая с ребятами, я поняла, что на самом деле немногие хотят покидать родные края. А те, кто уехал, не против и вернуться - была бы работа, - убеждена Анна Скрябина.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Рынок труда

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