ВС объяснил, как выносить приговор тем, кто нарушил закон из-за бедности

Верховный суд РФ объяснил, что не надо отправлять в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за бедности.

Об этом важном решении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда сообщили РИА Новости. Такая позиция высокого суда требует самого пристального внимания, в первую очередь со стороны региональных судей. Ведь для них решение Верховного суда практически является указанием, как разбирать аналогичные дела.

Но с начала - суть спора, который пришлось изучать Верховному суду.

Коллегия по уголовным делам изучила жалобу на обвинительный приговор жителю Ростовской области. Этот человек был осужден за то, что на своей лодке контрабандой перевез из Украины в Россию сигареты.

Поездка оказалась неудачной - лодочника поймали. И местный суд приговорил его к трем годам колонии за контрабанду. Но у гражданина оказался грамотный и настырный адвокат. Он, не согласившись со слишком суровым, на его взгляд, приговором, смог дойти до Верховного суда. Защитник просил заменить реальный срок в колонии на условный.

Главный аргумент защиты звучал следующим образом: не надо отсылать человека в колонию, так как у него сложное материальное положение.

В своей жалобе на приговор адвокат написал про жизненную ситуацию своего подзащитного. У него на иждивении больные дети и престарелые родители. В довершение к этому его жена не работает. В недалеком прошлом сам осужденный трудился грузчиком и получал 8 тысяч рублей. Это было совсем немного. Но потом он потерял даже такую работу и не смог найти новую.

О тяжелой ситуации безработный пожаловался своему знакомому. Тот его выслушал и предложил доходный выход. Как потом напишут в протоколе правоохранители, оставшемуся без всяких средств отцу семейства было предложено "за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины".

Безусловно, вчерашний грузчик понимал, что это незаконно и наказуемо. Но, взвесив все "за" и "против", он решил попробовать. Тем более что соблазнитель-работодатель объяснил: риск действительно есть, но - небольшой. В самом плохом варианте - если поймают - грозит не очень серьезный штраф.

Верховный суд не спорил - преступление человек совершил. Но почему никто не учел обстоятельства, которые подтолкнули его преступить закон?

Однако реальность оказалась куда как суровее. Непрофессионального контрабандиста поймали легко и с первого раза. Но ни о каком штрафе речи не шло. Пойманному сразу предъявили обвинение по уголовной статье о контрабанде.

И, даже несмотря на то, что задержанный, точнее, уже обвиняемый, с самого начала следствия, а потом и на суде полностью раскаялся, признал вину, он все равно получил реальный срок лишения свободы.

С таким решением первой инстанции согласились все вышестоящие местные суды.

Тогда их решение защита обжаловала уже в Верховном суде. Там Судебная коллегия по уголовным делам дело затребовала, изучила и с решением региональных коллег не согласилась. Высокая судебная инстанция не спорила - преступление человек совершил. Но почему никто не обратил внимание на обстоятельства, которые подтолкнули человека преступить закон?

Верховный суд РФ отменил принятые в области решения по этому делу и заменил человеку реальный срок лишения свободы на условный.

Вот что было сказано в решении Судебной коллегии: "Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением... а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным".