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Рубрика: Происшествия

ВС РФ призвал не сажать в колонию бедняков за нетяжкие преступления

Текст: Наталья Козлова
Верховный суд РФ объяснил, что не надо отправлять в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступление из-за бедности. О таком решении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда сообщили РИА Новости.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области. Мужчина на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии. Адвокат дошел до Верховного суда с просьбой заменить срок на условный.

Фото: Stock.com / PicLeidenschaft
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Главный аргумент защиты - сложное материальное положение осужденного. У мужчины на иждивении больные дети и престарелые родители, а жена не работает. Осужденный трудился грузчиком и получал восемь тысяч рублей, но потерял работу и не смог найти новую.

На свою тяжелую ситуацию он пожаловался знакомому, и тот предложил за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины. Осужденный согласился, предполагая, что максимум, что ему грозит - штраф. Но ему предъявили уголовную статью о контрабанде. И хотя обвиняемый раскаялся, признал вину, все равно получил реальный срок.

Верховный суд с таким наказанием не согласился и заменил человеку срок на условный. Вот что сказано в решении суда:

"Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением... а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным".

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