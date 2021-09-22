ВС РФ призвал не сажать в колонию бедняков за нетяжкие преступления

Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области. Мужчина на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии. Адвокат дошел до Верховного суда с просьбой заменить срок на условный.

Главный аргумент защиты - сложное материальное положение осужденного. У мужчины на иждивении больные дети и престарелые родители, а жена не работает. Осужденный трудился грузчиком и получал восемь тысяч рублей, но потерял работу и не смог найти новую.

На свою тяжелую ситуацию он пожаловался знакомому, и тот предложил за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины. Осужденный согласился, предполагая, что максимум, что ему грозит - штраф. Но ему предъявили уголовную статью о контрабанде. И хотя обвиняемый раскаялся, признал вину, все равно получил реальный срок.

Верховный суд с таким наказанием не согласился и заменил человеку срок на условный. Вот что сказано в решении суда:

"Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением... а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным".