"Большие выборы" в Югре эксперты назвали прозрачными

В Югре завершилось трехдневное голосование. По мнению наблюдателей и политологов, оно прошло без нарушений, честно и открыто, проявило ответственность и зрелость граждан, а также готовность региональной партийно-политической системы к обновлению.

Минувшие выборы в автономии называют не просто масштабными, а уникальными - в округе, единственном во всей стране, одновременно проходило 27 избирательных кампаний: северяне выбирали не только депутатов Государственной, окружной и областной дум, дум Ханты-Мансийска, девяти городских округов и четырех муниципальных районов, пять глав городских и сельских поселений, но и решали судьбу представительных органов местного самоуправления. В некоторых населенных пунктах избиратели получали от шести до девяти бюллетеней в руки. В частности, по восемь выдавали ханты-мансийцам, по девять - жителям поселка Сосновка в Белоярском районе.

К сегодняшнему дню итоги выборов в Госдуму в округе известны: уверенную победу одержала партия "Единая Россия" с результатом 42,33 процента. Результат был достигнут при значительно выросшей явке по сравнению с выборами пятилетней давности: в 2016-м году она составила 39,3 процента (всего в голосовании участвовали 448 925 человек, за единороссов выступили 213 426 из них), в 2021 году - 46,6 процента (участвовали 538 928, за единороссов - 227 974). За КПРФ проголосовало 17,74 процента югорчан, за ЛДПР - 12,36 процента. Партия "Новые люди" смогла обойти "Справедливую Россию - За правду", набрав 6,39 процента против 5,78 процента. Остальные девять политических объединений не достигли отметки в пять процентов.

- Минувшие выборы по сравнению с прошлыми оказались довольно конкурентными, - обращает внимание "РГ" на одну из особенностей нынешней избирательной кампании политолог Александр Безделов. - В них поучаствовало большое число малых партий, которые набрали серьезное количество голосов. В связи с этим делаю вывод: борьба была. Довольно ожидаемый результат по "парламентской четверке", за исключением того что КПРФ опередила ЛДПР, которая ранее занимала вторую строчку рейтинга по популярности в Югре и в целом на всей территории Тюменской области. Серьезным и не очень предсказуемым итогом были результаты непарламентских партий. "Новые люди", "Партия пенсионеров", "Коммунисты России" выступили ярко.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков подчеркнул, что итоги выборов в округе не могут быть подвергнуты сомнению, они легитимны:

- У наблюдателей нет оснований сомневаться в тайном волеизъявлении избирателей, оно было прозрачным. Все, кто хотел, воспользовались своим избирательным правом: не было никаких ограничений. Выборы прошли спокойно и без каких бы то ни было эксцессов, никаких зримых нарушений в Югре нет.

За открытостью, честностью и прозрачностью голосования следили более пяти тысяч наблюдателей разного уровня. Среди них - более двух тысяч наблюдателей от партий и кандидатов и 1,7 тысячи обученных независимых общественных наблюдателей.

Профессор юридического института Югорского государственного университета Игорь Федулов считает, что наблюдатели отработали на максимуме своих возможностей.

- Они всегда были готовы выехать по первому требованию, все проверить и оценить. Часть команды постоянно дежурила у мониторов, отслеживая ход выборов в реальном времени. Все очень старались. Я сам находился в центре общественного наблюдения в Ханты-Мансийске вместе с коллегами из вуза - нас пригласили как представителей образовательной организации. Мы сразу решили принять участие в мониторинге и делали все, что могли в рамках полномочий, - объяснил свои функции Игорь Федулов.

За соблюдением законодательства при волеизъявлении избирателей следила и мониторинговая группа под руководством уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой. Сначала группа оценивала организацию и проведение досрочных выборов с 29 августа по 16 сентября, а затем - трехдневное голосование. Вместе с членами УИК общественники добирались до стойбищ и родовых поместий в отдаленных районах на вертолетах, лодках, вездеходах. Во время трехдневных выборов специалисты посетили муниципальные объединения округа. В центре их внимания оказывались маломобильные граждане, пожилые люди, пациенты больниц, заключенные.

- Я побывала на выборах в изоляторе временного содержания в Ханты-Мансийске. Голосовали даже 20 пациентов из "красной зоны" окружной клинической больницы. Для меня принципиально важно было посмотреть, как проходят выборы в офтальмологическом отделении, так как люди, там находящиеся, ограниченны в своих возможностях. Нарушений не зафиксировали. Нужно сохранить лучшие традиции организации этой избирательной кампании, - предложила Стребкова.

В состав мониторинговой группы вошел Станислав Кононенко, почетный член Общественной палаты Югры, председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников "Преобразование":

- Мы с коллегой работали в Ханты-Мансийске. За три дня прошли 20 участков, выезжали с комиссиями для голосования на дому. Оценивали соблюдение прав избирателей и антиковидных мер, смотрели, все ли сделано для удобного голосования маломобильных групп. Первый пункт по большей части на себя взяла команда территориального избиркома - отработано профессионально. А мы сами взяли на заметку идею организации пространства, когда между избирателями и членами УИК стоит несколько столов для минимизации контактов в условиях пандемии. Общая картина - добросовестно, качественно, доброжелательно. Представители комиссий обучены, волонтеры подготовлены.

К сегодняшнему дню итоги выборов в Госдуму в округе известны: уверенную победу одержала партия "Единая Россия" с результатом 42,33 процента

Впервые на выборах в Югре в круглосуточном режиме задействовали Центр общественного наблюдения (ЦОН), созданный по поручению президента страны. Его открыли накануне старта кампании, а закрыли 20 сентября, после того как все УИК заполнили финальные протоколы. Эта площадка на 20 мест представляла собой огромный экран с восемью панелями, на котором одновременно можно видеть 24 трансляции. Всего в автономном округе действовал 741 избирательный участок. Прямые включения были из 576.

- Наш центр дает любому человеку возможность в удобном формате проследить, что происходит на участках не только окружной столицы, но также удаленных территорий. Это сделано для того, чтобы показать гражданам: выборы - понятное и прозрачное действо, - рассказала руководитель ЦОН Югры, заместитель руководителя регионального общественного штаба по наблюдению, член Общественной палаты России Ольга Сидорова.

Руководитель ЦОН подчеркнула: у общественных наблюдателей была возможность в режиме перемотки видео досконально изучать инциденты, по которым поступали обращения.

- Алгоритм тут такой: наблюдатель на каком-то участке выражает сомнение, дает сигнал в Центр, мобильная группа тут же реагирует - находит запись и смотрит ее столько раз, сколько понадобится для вынесения решения. Кстати, любое нарушение фиксируется и сохраняется в базе. Запись высокого качества. Мы получали обращения от представителей кандидатов, которые на участках привлекали к себе внимание, громко разговаривали, но без политической подоплеки. Были и фейковые сообщения - их мы тоже проверяли благодаря живому и видеонаблюдению, - добавила Сидорова.

Станислав Розенко, региональный представитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", назвал видеонаблюдение действенным инструментом при разборе неоднозначных ситуаций.

- Наша ассоциация вместе с ассоциацией юристов и адвокатской палатой округа обеспечила в каждом муниципалитете присутствие профессионального юриста, к которому наблюдатели могли обратиться за консультацией, - объяснил эксперт.

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Денис Корнеев поделился с "РГ" итоговыми данными по обращениям: за три дня ТИК получила 28 жалоб, в ночь подсчета голосов их не было вовсе. В основном они требовали разъяснения действующего порядка голосования и нарушений избирательного законодательства не выявили. Самый популярный вопрос звучал так: почему после пересыпания бюллетеней в сейф-пакеты комиссия продолжает работу на участке.

- Нужно готовиться к следующему дню выборов, не более того. Причем это не возбраняется. В первый день голосования в Нижневартовске было обнаружено, что комиссия УИК вычеркнула из списков не того кандидата, но ряд избирателей уже проголосовал. Бюллетени признали недействительными и не учли при подведении итогов. Мы получали звонки по поводу того, что для голосования на дому комиссия выходит раньше восьми утра. Это не ошибка, так делать можно. Общественные наблюдатели контролировали перемещения комиссий, - разъяснил Корнеев.

Большая часть жалоб поступала от КПРФ и ЛДПР. При этом четко прослеживалась стратегия: "обнаруженное нарушение" представители партий тут же отправляли в СМИ и тиражировали в соцсетях "под копирку" через сетку ботов, видимо, в надежде попасть в федеральные мониторинги.

- Результаты КПРФ и ЛДПР - результаты просчета регионального руководства политических партий, - считает президент фонда "Региональная политика", кандидат юридических наук Павел Манченко. - Для ЛДПР это связано с пассивной избирательной кампанией ввиду отказа от ставки на сильных политических лидеров в регионе и "заведением" на территорию представителей Тюмени и их доверенных лиц. Либерал-демократы, руководимые из областного центра, не смогли решить задачи организации команды. Рейтинг ниже федерального для КПРФ стал следствием решений, выработанных самой партией. В частности, тем, что КПРФ отказалась от участия в выборах в городскую думу Сургута, крупнейшего города Югры. Это лишило коммунистов значительных информационно-пропагандистских возможностей. Поиски "нарушений", обвинение в своих провалах кого-то другого является не чем иным, как желанием прикрыть ширмой скандалов собственные просчеты.

Характерно, что тональность оценок партий-новичков совершенно иная.

- Для нашей партии в новом формате эти выборы стали боевым крещением, - заявил секретарь исполкома "Российской партии свободы и справедливости" Ильми Шаган. - Мы видим симпатии к нашим идеям со стороны определенной части жителей Югры. Да, пока таковых не большинство. Это необходимо признать. Тем не менее мы продолжим активную работу в регионе. Думаю, еще все впереди.

Про ход и итоги минувшей избирательной кампании, а также работу в новом сезоне говорит секретарь регионального отделения "Единой России" Борис Хохряков:

- Для нашей партии принципиально важен принцип легитимности. Мы выдвигали 1153 кандидата на 365 мандатов. Конкуренция даже внутри "Единой России" была серьезной - три человека на мандат. Отрадно, что подавляющее число партийцев получили поддержку. В Государственной думе округ будут представлять Павел Завальный и Вадим Шувалов. Благодарю югорчан за доверие и поддержку. Обещаем решать задачи, которые ставят жизнь и люди.

Качество состоявших в Югре выборов, а следом - признание со стороны наблюдателей и участников, что голосование не сопровождалось сколь-нибудь серьезными нарушениями, обещает региону политическую стабильность и конструктивное взаимодействие всех политических сил. Это позволит региону развиваться так же стабильно и динамично, как было прежде. Пожалуй, таков главный итог нынешней избирательной кампании в округе.