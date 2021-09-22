Как будут меняться цены на молочные продукты на Урале

Недавний скачок цен на молочные продукты шокировал покупателей. В конце лета, когда буренки могут вволю есть свежего корма и выдавать весомые надои, стоимость литра пастеризованного молока средней жирности в Свердловской области выросла на 1,5 рубля. А в супермаркетах промышленных Екатеринбурга и Нижнего Тагила подскочила почти на 2,5, перевалив за 50 целковых. С такой скоростью обычно дорожает только бензин.

Переработчики молока утверждают, что просто не могут сдерживать цены на свою продукцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ

И это не предел, печально констатируют эксперты "РГ". По их прогнозам, рост цен на молочные продукты продолжится как минимум до апреля следующего года и может составить еще 15-20 процентов. Что привело к их взлету и можно ли остановить развитие негативного сценария?

- По сравнению с прошлым годом себестоимость производства молока выросла на 18 процентов. Одна из главных причин - дефицит кормов. Из-за жаркого лета урожайность кормовых культур снизилась минимум на 20 процентов, на рынке корма подорожали более чем на треть. Эти расходы сельхозпроизводители, естественно, вынуждены включать в себестоимость, - объяснил журналистам член правления Союза животноводов Урала Илья Бондарев.

Засуха действительно стала главным толчком. Уже в середине лета аграрии Свердловской, Курганской и Челябинской областей обратились к региональным властям с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации: после сева почти не было дождей, солнце выжгло всходы на корню. В итоге ЧС ввели на большинстве территорий.

- Валовый сбор кормовых культур в 2-2,5 раза ниже прошлогоднего. Если учесть, что сеяли не на продажу, а под свое поголовье, то в результате я смогу прокормить только половину стада. Даже по оптимистическому предварительному подсчету себестоимость литра молока повысится на 5-7 рублей, - еще в июне разъяснял "РГ" грядущий расклад Александр Попков, руководитель народного предприятия "Искра", где молочное животноводство - одно из ведущих направлений.

Из-за жаркого лета урожайность кормовых культур снизилась минимум на 20 процентов, на рынке корма подорожали более чем на треть

Прогнозы опытных хозяйственников, к сожалению, сбылись. Засуха полосой накрыла середину России - от Оренбуржья до Омской области. После анализа ситуации с заготовкой кормов в Минсельхозе РФ всем пострадавшим регионам была поставлена задача провести полную инвентаризацию запасов, а также рассмотреть альтернативу: заготовить веники и не брезговать соломой. В ведомстве уверены: общими усилиями можно справиться.

Уральские аграрии не столь оптимистичны, ведь именно в УрФО самая сложная ситуация. На конец августа в хозяйствах округа был почти 50-процентный недобор кормов. Плачевное положение в Курганской области, наиболее оптимистичные цифры у тюменцев, но все равно мало. На этой неделе в министерстве АПК и продовольствия Свердловской области сообщили, что недобор - чуть больше четверти от необходимого. "Кормовых культур заготовлено 22 центнера на одну голову скота при плане в 30 центнеров", - уточнил министр Артем Бахтерев.

В кабинетах еще не теряют надежду на возможную благосклонность природы. По оценке специалистов региональных аграрных ведомств, кормозаготовительный процесс реально растянуть до ноября за счет отавы - травы, подросшей на лугах после летних покосов.

- На объемах заготовки отава не скажется. Это просто дополнительная возможность ранней осенью обеспечить стадо зеленым кормом и не трогать закрома. Аграриям сейчас прежде всего необходимы дополнительные средства, субсидии, чтобы, не откладывая, закупить недостающие корма. Зимой сено, силос, комбикорм неизбежно взлетят в цене. Мы, переработчики, прекрасно понимаем ситуацию и помогаем рублем. Не дожидаясь распоряжений сверху, уже летом увеличили закупочную цену молока, - рассказал "РГ" Юрий Жуков, президент компании "Молочная благодать" из Кушвы.

В среднем по области закупочная цена по сравнению с июнем выросла на три рубля и колеблется от 25 до 27 рублей. Но такая добавка крестьян не спасет: для пополнения запасов нужны совсем другие суммы. Благодаря введенному летом режиму ЧС хозяйства успели вовремя "запротоколировать" нанесенный погодой урон. Все документы оформлены, переданы специальной комиссии, которая подсчитала суммы компенсаций. Цифры потерь пока ни один из регионов УрФО не озвучил: они будут известны к концу уборочной кампании.

Но погодные аномалии - не единственная причина подорожания молока. Как утверждают эксперты, тренд задала и его упаковка. Цены на картон и полиэтилен по разным причинам ползут вверх с начала года. Плюс обязательное введение новой маркировки, добавившее каждому творожку, банке сметаны, бутылке йогурта или молока минимум по 60 копеек.

Решение о введении новой маркировки молочной продукции "Честный знак" было принято в стране в конце прошлого года. В отличие от запущенной пару лет назад системы "Меркурий", которая позволила контролирующим органам внедрить электронные сертификаты, чтобы отслеживать прохождение товаров, "Честный знак" нацелен на потребителей. Предполагается, что любой покупатель сможет узнать всю подноготную товара, наведя камеру смартфона на QR-код. Система заработала с июня нынешнего года - первыми по "честному пути" пошли все производители мороженого, следом, с первого сентября, маркируются масло, сыр и прочая молочка со сроком хранения более 40 суток. А с декабря производители обязаны размещать "честный знак" на всей без исключения молочной продукции.

- Чтобы закупить и установить оборудование для маркировки, мы вынуждены были взять кредит - 37 миллионов рублей. Плюс дополнительные расходы на приобретение специальных этикеток. До 19 сентября мы не повышали цены, но эти вложения неизбежно отразятся на стоимости продукции, - констатирует Юрий Жуков.

Не все смогут инвестировать миллионы в новшество: кто-то уйдет с рынка, остальные заложат затраты в себестоимость продукции

На Среднем Урале более трех десятков молокоперерабатывающих предприятий. Вероятно, не все смогут инвестировать миллионы в новшество: кто-то уйдет с рынка, остальные включат затраты в себестоимость продукции.

- В октябре-декабре следует ожидать очередного взлета цен. По моим оценкам, процентов на 10-15 по всем категориям молочных товаров. Это, безусловно, нанесет удар как по производителям, так и по кошелькам покупателей, - считает руководитель талицкого молокозавода Юрий Окунев.

Избежать негативного сценария, по мнению экспертов, можно только одним путем: субсидировать, пока не поздно, пострадавшие сельхозпредприятия и воздержаться от проектов, заведомо повышающих себестоимость. Возможность, не отходя от полки, проверить полезность продукта - это, конечно, хорошо. Но массовый покупатель, как правило, предпочтет молоко с меньшей жирностью, но подешевле.